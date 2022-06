Beim Training der Nationalmannschaft von Brasilien sind zwei Spieler plötzlich handgreiflich geworden. Ob es sich um einen hitzigen Streit handelt oder um eine Spaß-Rangelei ist nicht klar.

Zum Freundschaftsspiel gegen Japan ist die Fußball-Nationalmannschaft Brasiliens nach Tokio gereist. Beim Training der südamerikanischen Stars kam es am Samstag zu ungewöhnlichen Szenen. Zwei Spieler, Vincius Junior und Richarlison, sind plötzlich aufeinander losgegangen. Wenig später machten die Bilder auf Instagram die Runde. Ob es sich um einen ernsthaften Streit handelt oder bloß um Spaß, ist nicht klar.

Auf den Fotos sieht die Rangelei eher nicht nach einem Scherz aus. Die Bilder zeigen, wie die Fußballer bei der Übungseinheit erst miteinander diskutieren und sich dann gegenseitig an den Trikots ziehen. Schließlich drückt Vincius Junior seine Hand gegen den Kopf seines Kollegen. Ebenfalls auf den Fotos zu sehen sind drei Teamkameraden, die die beiden trennen. Neymar, Lucas Paqueta und Dani Alves schreiten ein, um die Auseinandersetzung zu beruhigen.

Handgemenge beim Brasilien-Training

Was hinter dem Handgemenge steckt, bleibt offen. Richarlison selbst teilte die Szenen auf seinem Instagram-Account. Dazu das bekannte, lachende Emoji mit Schweißtropfen. Seine Mannschaftskollegen, darunter Neymar und Paqueta, kommentieren mit Tränen lachenden Smiley. Real Madrid-Star Vincius schreibt: "Lass mich gehen". Was auch immer auf dem Rasen vorgefallen ist, der Stimmung im Team scheint es keinen Abbruch getan zu haben. Ein Video auf YouTube zeigt, wie die Fußballer Trommeln spielend und tanzend vor dem Spiel im Stadion ankommen.

Am Donnerstag hatten die Brasilianer ein Testspiel gegen Südkorea für sich entschieden. Knapp sechs Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar setzten sich die Südamerikaner am Donnerstag in Seoul mit 5:1 durch. Bei der WM Ende des Jahres in Katar trifft Brasilien in der Gruppe G auf Kamerun, die Schweiz und Serbien.

