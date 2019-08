174 Meilen pro Stunde, das sind 280 Stundenkilometer - ist der neue Weltrekord - nicht mit einem Auto - sondern im Fahrradfahren. Der Brite Neil Campbell ließ sich am Samstag auf einem Flugplatz in England zunächst von einem Auto ziehen und radelte dann auf seinem Spezialrad weiter. Der Extremsportler nach der Fahrt: "Also, schauen wir nach vorne - wir wollen das erste Team sein, das die 200 Meilen pro Stunde knackt. Eigentlich denken wir, dass wir auf über 220 kommen können. Deswegen der Hashtag 220 in 2020, versteht ihr? Ich denke, wir können superschnell werden. Wir haben das Rad, wir haben das Team, wir schauen, wie wir das Auto verbessern können. Auf geht's." 268 Kilometer pro Stunde war der bisherige Rekord, der 1995 von einem Niederländer im US-Bundesstaat Utah aufgestellt wurde. Campbell will nächstes Jahr 320 Stundenkilometer fahren.