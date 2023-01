Der FC Bayern München hat nach der Winterpause seine Vorbereitung auf dem Rasen aufgenommen. Einen Tag nach Leistungsdiagnostik und medizinischen Tests versammelte Trainer Julian Nagelsmann Nationalspieler wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller um sich.

"Da simmer wieder", verkündete Müller bestens gelaunt, als er auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße lief. Am Donnerstag (15.30 Uhr) bestreitet der deutsche Fußball-Rekordmeister eine öffentliche Einheit. Am Tag darauf brechen die Münchner ins sechstägige Trainingslager nach Katar auf. Am 20. Januar geht es für den FC Bayern in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter.