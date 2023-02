"Wortwahl weit daneben": Kritik an Nagelsmann-Ausraster

Das 2:3 des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach war ärgerlich. Doch mit einem Ausraster im Kabinen-Gang handelte sich Trainer Julian Nagelsmann auch persönlich viel Ärger ein.

Julian Nagelsmann hat sich erklärt, er hat sich entschuldigt und um mediale Gnade gebeten. Doch all das bewahrt den Trainer des FC Bayern München nicht vor Ärger für seinen Ausraster im Kabinen-Gang nach dem 2:3 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach.

Der DFB-Kontrollausschuss hat Ermittlungen eingeleitet, von Experten gab es heftige Kritik und der frühere Bayern-Kapitän Lothar Matthäus vermutet, dass der Coach auch bei seinem Club zum Rapport muss.

Hamann: "Dann muss er in die vierte Liga gehen"

"Wenn er nicht will, dass seine Worte auf die Goldwaage gelegt werden, dann muss er in die dritte oder vierte Liga gehen. Da interessiert es keinen, was er erzählt", spottete Sky-Experte Dietmar Hamann. Für Kollege Matthäus war "die Wortwahl weit daneben. Jetzt nur Schwamm drüber - damit ist die Sache nicht bereinigt".

Bei aller Reue danach ist auch fraglich, ob Nagelsmann die Worte gegen die Schiedsrichter einfach herausgerutscht waren. Der 35-Jährige ist Medienprofi, er hatte die zahlreichen Journalisten im Kabinen-Gang gesehen, als er auf ihrer Höhe für alle deutlich rief: "Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?" Und als er nach rund zwei Minuten wieder herauskam, fluchte er erneut für alle laut hörbar. Die umstrittene Rote Karte gegen Dayot Upamecano (8.) war da schon zwei Stunden her, die Anwesenheit der Journalisten war Nagelsmann da mindestens egal.

Nagelsmann verteidigt und entschuldigt sich

Im Interview von ZDF und Sport1 darauf angesprochen, dass er auch "weichgespültes Pack" gesagt haben soll, sagte Nagelsmann: "Ja, aber damit meine ich ja nicht immer die Schiedsrichter." Der Kontrollausschuss werde im ersten Schritt der Ermittlungen Nagelsmann zu Wochenbeginn anschreiben und zu einer Stellungnahme auffordern, teilte der DFB mit.

Auf der Pressekonferenz bat er die Journalisten um Milde. "Bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Es ist nicht alles richtig, was ich sage oder von mir gebe. Deshalb nicht 18 Nachfragen und nicht auf jedes Titelblatt bitte." Bei Twitter schrieb er, er müsse sich "für die Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Welz entschuldigen. Da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen".

Welz machte im "Doppelpass" bei Sport1 klar, dass er sich mit den verbalen Attacken von Nagelsmann nicht beschäftigen wolle. "Ich habe das in keinster Art und Weise mitbekommen", sagte er: "Wenn mich niemand direkt anspricht, fühle ich mich auch nicht angesprochen. Beim nächsten Mal werden wir uns die Hand geben und ganz normal miteinander umgehen." Die Diskussion in der Kabine habe "unter Männern auf Augenhöhe stattgefunden". Sie sei zwar "von einer Seite emotional" geführt worden, "aber da wurden keine Beleidigungen ausgesprochen. Da war alles in Ordnung, wie es gelaufen ist".

Von Hasan Salihamidžić bekam er zunächst Rückendeckung, auch wenn der Sportvorstand nach eigener Aussage die konkrete Wortwahl Nagelsmanns zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt hatte. "Ich glaube, das muss man ihm jetzt erst mal zugestehen", sagte er bei Sky. Präsident Herbert Hainer zeigte zumindest Verständnis für den Ärger des Trainers. "Ich finde die Entscheidung äußerst grenzwertig - ich hätte sie so nicht getroffen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur: "Sie beeinflusst das Spiel nachhaltig."

Trainerkollegen springen Nagelsmann zur Seite

Auch von den Trainerkollegen bekam Nagelsmann Unterstützung. "Ich habe seinen Ausraster gar nicht mitbekommen", sagte Gladbachs Daniel Farke: "Aber ich habe Verständnis für Emotionen von Trainerkollegen. Mir ging es beim letzten Spiel ähnlich. Deswegen kann ich das zu Hundert Prozent nachvollziehen, dass man emotional ist."

Der Kölner Steffen Baumgart hielt sogar ein flammendes Plädoyer für seinen Münchner Kollegen. "Das Wort ist falsch gewählt, absoluter Müll, das gehört sich nicht, darüber muss man nicht diskutieren", sagte Baumgart dem TV-Sender Bild: "Er ist über die Grenze gegangen. Aber wenn sich jemand entschuldigt, und das war aus meiner Sicht eine ehrliche Entschuldigung, muss man das auch mal akzeptieren." Es sei richtig, dass Trainer eine Vorbildfunktion erfüllen müssten, so Baumgart, "aber wir sollten da den Mensch auch Mensch sein lassen" und nicht nur "Roboter" erziehen. "Jetzt kommt jeder aus den Löchern geschossen und sagt, wie er es hätte machen sollen. Aber keiner ist in der Situation."

Der frühere Meistertrainer Armin Veh erklärte derweil: "Er ist ein guter Trainer. Aber ihm fehlt eindeutig Souveränität. Was natürlich damit zu tun hat, dass er noch jung ist." Matthäus, einst selbst viele Jahre Trainer, zeigte kein Verständnis für Nagelsmanns Verhalten. Er erwarte von einem Coach des FC Bayern und von jedem Verantwortlichen an der Seitenlinie "eine richtige Wortwahl" und "dass sie sich unter Kontrolle haben".

Weitere Unruhen vor Bundesliga-Topspiel

Für Ex-Nationalspielerin und Sky-Expertin Julia Simic ist eine Sperre durchaus denkbar. "Ich kann mir vorstellen, dass DFB und DFL ein Exempel statuieren wollen, um die Schiedsrichter zu schützen", sagte sie.

Hamann meinte, Nagelsmann müsse sich in Zukunft "besser im Griff haben. Er ist Trainer von Bayern München", sagte der Ex-Nationalspieler: "Dieser Verantwortung muss er sich bewusst sein."

Der langjährige Bayern-Profi vermutet zudem, dass auch die frühe taktische Auswechslung von Thomas Müller als Offensivspieler in Unterzahl (16.) für Nagelsmann zum Problem werden könnte. "Den Kapitän da rauszunehmen, geht nicht", meinte Hamann: "Wenn du ihn in der Phase vom Platz nimmst, hätte er gar nicht Kapitän sein sollen." Er mache sich "als Trainer angreifbar. Was das für Wellen schlägt, werden wir erst in den nächsten Tagen sehen".

So oder so werden die nächsten Tage spannend. Für Nationalspieler Joshua Kimmich ist das nächste Spiel gegen Überraschungsteam 1. FC Union Berlin wegweisend: "Entscheidend ist, dass wir nach dem Spiel am nächsten Sonntag vorne stehen." Da empfangen die Bayern Union zum Spitzenspiel.