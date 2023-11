Bundestrainer Julian Nagelsmann muss die letzten Länderspiele des Jahres wie erwartet ohne Jamal Musiala bestreiten. Ein Kollege könnte profitieren.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala fällt für die letzten Länderspiele des Jahres aus. Laut "Bild" und Sport1 hat der Offensivspieler des FC Bayern einen kleinen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel erlitten.

Eine Pause von rund zwei Wochen wird erwartet. Der 20-Jährige fehlt den Münchnern damit auch am Samstag in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim.

Verletzt bei schnellen Bewegung

Musiala hatte beim 2:1 in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul nach einer schnellen Bewegung im Strafraum kurz vor der Pause angezeigt, dass er ausgewechselt werden müsse. Musiala erlitt damit zum dritten Mal in diesem Jahr eine Muskelverletzung. Für ihn kam in der 40. Minute Thomas Müller. Er könnte auch im Nationalteam vom Ausfall profitieren.

Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielt am 18. November in Berlin gegen die Türkei. Im letzten Länderspiel des Jahres trifft die DFB-Auswahl drei Tage später in Wien auf Österreich.

Nach dem Heidenheim-Spiel dürfte Musiala nach der Länderspielpause wohl auch die Liga-Partie am 24. November in Köln verpassen. Zum Königsklassen-Heimspiel fünf Tage darauf gegen Kopenhagen könnte der Offensivspieler aber schon wieder zur Verfügung stehen.