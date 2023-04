Borussia Dortmunds Mittelfeld-Ass Jude Bellingham sieht im 3:3 des BVB beim VfB Stuttgart am 28. Bundesliga-Spieltag auch etwas Positives.

Borussia Dortmunds Mittelfeld-Ass Jude Bellingham sieht im 3:3 des BVB beim VfB Stuttgart am 28. Bundesliga-Spieltag auch etwas Positives.

"Ich denke, wir haben ein Spiel wie dieses gebraucht", sagte der 19-Jährige im Interview mit "Bundesliga.com" und übte auch Selbstkritik. Er glaube, "wir waren ein bisschen arrogant", sagte Bellingham. Dortmund hatte zwischenzeitlich 2:0 geführt und lange in Überzahl gespielt.

Vom Negativerlebnis erholte sich der BVB gut. Am vergangenen Wochenende gewannen die Dortmunder 4:0 gegen Eintracht Frankfurt und eroberten die Tabellenspitze vom FC Bayern München. Mit einem Sieg im Revierderby an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum will die Borussia den Vorsprung ausbauen.