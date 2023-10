Beim 8:0 des FC Bayern gegen Darmstadt steht nicht nur das Comeback von Manuel Neuer im Fokus. Das Torfestival bietet auch einige Bestmarken.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel sprach von einem "ganz außergewöhnlichen Spiel". Das 8:0 des FC Bayern München gegen Darmstadt 98 bot einigen Stoff für die Rekordbücher der Fußball-Bundesliga. Eine Auswahl:

Dreimal Rot: Bayerns Joshua Kimmich sowie die Darmstädter Verteidiger Klaus Gjasula und Matej Maglica sahen in der ersten Spielhälfte jeweils die Rote Karte. Das ist ein Novum in der Bundesliga. "Die erste Hälfte war skurril", kommentierte Bayern-Kapitän Manuel Neuer sein erstes Spiel nach langer Verletzungspause.

Acht Tore in 38 Minuten

Nach der torlosen ersten Hälfte trafen die Bayern in Durchgang zwei vom 1:0 durch Harry Kane bis zum 8:0-Schlusspunkt durch Treffer Nummer drei des Engländers in 38 Minuten achtmal. "In der zweiten Hälfte war es ein Feuerwerk", schwärmte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Erst als drittem Team glückten den Münchnern in der Bundesliga-Historie acht Treffer in einer Hälfte. Das war zuvor nur Borussia Dortmund (1982 beim 11:1 gegen Bielefeld) und Borussia Mönchengladbach (1967 beim 10:0 gegen Borussia Neunkirchen) gelungen.

Rekordmann Kane

Ein Kopfball, ein Tor im Fallen und ein spektakulärer Weitschuss-Treffer aus über 50 Metern - Harry Kane war mit seinem Dreierpack trotz des Neuer-Comebacks der Mann des Spiels. Der 30 Jahre alte Engländer hat in seinen ersten neun Bundesligaspielen zwölf Tore erzielt. Einen solchen Start legte in 60 Jahren Bundesliga noch kein Spieler hin.

Torrekord

34 Bayern-Treffer nach neun Spieltagen bedeuten Bundesliga-Rekord. Zuvor lag die Bestmarke bei 33 Treffern, aufgestellt von den Münchnern in der Saison 2021/22.