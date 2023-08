Der Wechsel zum FC Bayern München sei nicht aus Zeitdruck geschehen, erzählt Harry Kane in einem Interview. Er betont die gute Beziehung zu einer wichtigen Person im Club.

Neuzugang Harry Kane hat seine gute Beziehung zu Bayern-Trainer Thomas Tuchel betont. "Als wir uns im Sommer getroffen haben, hat mich sofort seine Energie beeindruckt. Thomas Tuchel strotzt vor Ideen, er hat eine tolle Persönlichkeit. Es ist mir wichtig, zum Trainer eine gute Beziehung zu haben", berichtete der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft in einem Interview der "Bild am Sonntag".

"Das Menschliche sowie das Fachliche passt bei uns beiden einfach", berichtete der 30 Jahre alte Angreifer, der von Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League zum FC Bayern München gewechselt war.

Kane, der in seiner Karriere noch keinen großen Titel gewonnen hat, widersprach der These, es sei eine Jetzt-oder-nie-Situation für den Abschied aus Tottenham gewesen. "Die Entscheidung für den FC Bayern wurde nicht wegen Zeitdrucks, sondern aus Überzeugung getroffen", sagte er. Kane machte aber keinen Hehl aus der Bedeutung von Titeln. "Diese ersten Pokale zu gewinnen, ist für mich sehr wichtig. Ich hoffe, dass das schon in dieser Spielzeit der Fall sein wird."

Auf die Frage, wie er damit umgehe, der erste 100-Millionen-Transfer der Bundesliga zu sein, antwortete Kane: "Ich bin Bayern extrem dankbar, dass sie nie lockergelassen haben. Sie haben großes Vertrauen in meine Stärke. Ich will aber nicht zu sehr auf diese Zahl schauen." Er wolle Anführer sein, Tore schießen und auflegen. "Die Ablöse habe ich dabei nicht im Kopf, das verändert nicht meine Herangehensweise."