Es ist wieder so weit. Nach einem ereignisreichen Fußball-Sommer mit Europameisterschaft, Copa América und Olympischen Spielen in Tokio, startet am Freitagabend die 59. Spielzeit der Bundesliga. Zum Auftakt trifft Titelverteidiger Bayern München auf Borussia Mönchengladbach.

Nach wochenlangem Warten geht die Bundesliga in eine neue Saison und wie so oft gibt es auch in diesem Jahr einige wichtige Änderungen bei den Übertragungsrechten. Die Zeiten in denen einzig und allein ein Sky-Abo reichte, um das Fußball-Herz höher schlagen zu lassen sind vorbei. Mittlerweile mischen neben dem Pay-TV-Anbieter auch Streamingdienste wie DAZN und Amazon mit und selbst klassische Fernsehsender wie Sat.1, ARD und ZDF übertragen einige Spiele. In dieser Übersicht sehen Sie, wer wann welche Spiele überträgt.

Sat.1 und DAZN zeigen Eröffnungsspiel zwischen Bayern und Gladbach

Traditionell beginnt die Bundesligasaison am ersten Spieltag mit einem Duell zwischen dem Titelverteidiger und einem namenhaften Herausforderer. Anders als sonst geht der FC Bayern in diesem Jahr allerdings nicht als Gastgeber in die Partie, sondern muss am Freitag, den 13. August, um 20:30 Uhr zum schweren Auswärtsspiel nach Gladbach.

Übertragen wird die Partie beim privaten Fernsehsender Sat.1, welcher in der neuen Saison sein Comeback auf der nationalen Fußballbühne feiert. Parallel läuft das Spiel auch auf ran.de und sat1.de sowie im Stream beim hauseigenen Anbieter Joyn. Darüber hinaus überträgt Sat.1 den Supercup zwischen Meister und Pokalsieger sowie jeweils eine Partie am 17. und 18. Spieltag. Zusätzlich werden alle Relegationsspiele bei Sat.1 im Free-TV übertragen.

Auch der Streaminganbieter DAZN überträgt das Eröffnungsspiel sowie alle 105 weiteren Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag. Somit ist aus dem Nischenprodukt für Fans des internationalen Fußballs in diesem Jahr erstmals ein Big-Player auf nationaler Ebene geworden. Lediglich Sky überträgt mehr Partien der höchsten deutschen Spielklasse live. Ab Sommer 2021 zahlen DAZN-Kund:innen monatlich 14,99 Euro oder 149,99 Euro im Jahr. Dafür erhalten Sie neben der Bundesliga auch alle Spiele der europäischen Topligen aus Spanien, Frankreich und Italien sowie diverse weitere internationale Sportereignisse.

Sky verliert großen Teil seiner Bundesliga-Rechte

Der klare Verlierer bei der diesjährigen Rechtevergabe heißt Sky. Der Bezahlsender verfügte vor nicht allzu langer Zeit über die Exklusivrechte beim Live-Fußball. Ab der neuen Saison übertragen sie nur noch die 200 Samstagsspiele, alle Partien unter der Woche und die Relegation zur 1. Liga. Eine erfreuliche Neuerung präsentiert Sky zum Saisonstart dann aber doch. Neben der traditionellen Samstagskonferenz lassen sich ab September einzelne Partien individuell zu einer eigenen Konferenz zusammenschalten. Das Feature ist allerdings exklusiv Sky Q-Kunden vorbehalten.

Derzeit kostet das Bundesliga-Paket von Sky 30 Euro im Monat und 25 Euro pro Monat im Jahresabo. Dafür erhalten Fußball-Fans zudem alle Begegnungen der in diesem Jahr mit Traditionsclubs bespickten 2. Bundesliga. Wer sich DFB-Pokal, Premier League und Formel 1 dazu buchen möchte, kann dies für 22,50 Euro im Monat tun.

Highlights: Sportschau und Sportstudio bleiben erhalten

Auch wenn bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF kein Live-Fußball mehr zu sehen sein wird, bleibt vieles in der neuen Saison beim Alten. Die ARD überträgt am Samstagabend um 18:30 die Zusammenfassungen aller Spiele vom Nachmittag und Freitag in der Sportschau Von den Sonntagsspielen sind ausführliche Highlights in Tagesschau und Tagesthemen sowie in den dritten Programmen zu sehen.

Das ZDF konzentriert sich am späten Samstagabend auf die Traditionssendung „Das aktuelle Sportstudio“ mit ausführlichen Berichten zum Topspiel am Abend, sowie weiteren Highlights vom Samstag und einem Studiogast. Am Sonntagmorgen überträgt Sport1 die Highlights aller bisherigen Spiele vor und nach dem Doppelpass. Wer nicht solange warten möchte erhält kurze Highlight-Clips der einzelnen Spiele direkt nach Abpfiff bei Bild und DAZN.

Live-Übertragungen im Überblick: