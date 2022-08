Der Fußballprofi Nico Schulz soll seiner Ex-Freundin Gewalt angetan haben. Diese hat nun Anzeige gegen den BVB-Spieler erstattet.

Nationalspieler Nico Schulz ist von seiner Ex-Freundin wegen häuslicher Gewalt angezeigt worden. Am späten Samstagabend bestätigte die Dortmunder Staatsanwätin Sonja Frodermann gegenüber der Nachrichtenagentur SID die Strafanzeige. Wie die Juristin weiter mitteilte, habe es eine Hausdurchsuchung gegeben, bei der Speichermedien sichergestellt worden seien.

Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" (BamS) über die schwerwiegenden Vorwürfe berichtet. Die Zeitung beruft sich dabei auf vorliegende Dokumente, welche die Vorwürfe belegen sollen – darunter WhatsApp-Nachrichten und E-Mails. Die Anzeige umfasse sieben mutmaßliche Taten. Im Raum steht unter anderem, dass der Fußballprofi seiner schwangeren Freundin in den Bauch getreten haben soll. Schulz selbst kommt in dem Bericht nicht direkt zu Wort. Eine Anfrage der BamS ließ er wohl von einer Anwältin beantworten. Die Vorwürfe seien unzutreffend.

Nico Schulz: Sein Verein will Gespräch suchen

Der aktuelle Verein des Fußballprofis, Borussia Dortmund, kommentierte den Sachverhalt wie folgt: "Uns war von einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren – das Privatleben von Nico Schulz betreffend – bis heute nichts bekannt." Der Verein nehme die E-Mail zum Anlass, um das direkte Gespräch mit dem Spieler über die schwerwiegenden Vorwürfe zu suchen.

Am Sonntag äußerte sich nun BVB-Präsident Reinhard Rauball auf Bild TV zu den Vorwürfen. Er habe beim Frühstück davon gelesen und habe noch keine Gelegenheit gehabt mit dem Schulz zu reden. "Das muss gemacht werden. Man muss mit seinen eigenen Leuten darüber reden und sich einen Hintergrund verschaffen und ihm die Gelegenheit geben, sich dazu zu erklären", so Rauball.

Schulz galt einmal als großes Talent. Spielte in der Nationalmannschaft. Der BVB holte ihn 2019, mit seinen Leistungen konnte er allerdings nicht überzeugen. Schon länger soll er für den Verein ein Wechselkandidat sein.

