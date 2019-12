Drei der vier deutschen Klubs haben die Gruppenphase der Champions League 2019/20 überstanden. Im vergangenen Jahr scheiterten Dortmund, Schalke und der FC Bayern München schon in der Runde der letzten 16. Das soll sich dieses Mal ändern. Und die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht – denn sowohl der FC Bayern als auch Dortmund gehen den Teams aus dem Weg, an denen sie damals gescheitert waren. Vorerst jedenfalls. Auf Achtelfinal-Neuling RB Leipzig warten bei der Auslosung am kommenden Montag (16. Dezember) einige machbare, aber auch vermeintlich übermächtige Gegner.

Wie läuft die Auslosung ab?

Die Auslosung findet wie gewohnt in Nyon in der Schweiz statt. Pay-TV-Sender Sky überträgt auf seinem Nachrichtenkanal Sky Sport News HD live ab 11.30 Uhr. Die insgesamt 16 verbliebenen Klubs, darunter vier aus Spanien und England sowie je drei aus Deutschland und Italien und zwei Vereine aus der französischen Ligue 1, verteilen sich auf zwei Lostöpfe. Die Gruppenzweiten landen in Topf 2, die Sieger entsprechend in Topf 1. Genau diese Teams treten im Hinspiel im Februar zunächst auswärts an und haben beim Rückspiel im März Heimrecht. Ausgeschlossen sind Duelle zwischen Klubs eines nationalen Verbands. Wer bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt hat, wird ebenfalls nicht gegeneinander gelost. Damit bleiben für den FC Bayern und Leipzig jeweils sechs mögliche Gegner, Dortmund können nur fünf Teams zugelost werden.

Borussia Dortmund: Zwei Ex-Trainer im Anflug

Für den BVB und seine Fans könnte es schon im Achtelfinale zu einem Wiedersehen mit zwei ehemaligen Trainern geben. Denn sowohl Jürgen Klopp mit Titelverteidiger FC Liverpool als auch Thomas Tuchel und die Startruppe von Paris St. Germain könnten in den Signal-Iduna-Park kommen. 22 Jahre nach dem legendären Finalsieg von München wäre auch ein erneutes Duell mit Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo möglich. Zudem warten Manchester City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola und im FC Valencia die vermeintlich leichteste Hürde auf dem Weg in ein mögliches Viertelfinale.

Bayern München: Wiedersehen mit Toni Kroos?

Für den FC Bayern könnte es – ähnlich wie im vergangenen Jahr – gleich zum Start der K.o.-Phase knüppeldick kommen. Denn in Topf 2 lauern gleich zwei frühere Champions-League-Sieger. Sowohl Real Madrid mit Toni Kroos als auch der FC Chelsea mühten sich als Gruppen-Zweiter ins Achtelfinale und sind nun potentielle Gegner des Rekordmeisters. Unangenehm, aber nicht unlösbar scheint die Aufgabe Atletico Madrid. Wogegen Neuling Atalanta Bergamo, der traditionsreiche SSC Neapel und Frankreichs Ex-Meister Olympique Lyon nach der überragenden Gruppenphase nur eine Zwischenstation für die Bayern sein dürften.

RB Leipzig: Fans träumen von Real und Chelsea

Einen echten Hochkaräter wünschen sich die Fans von RB Leipzig für das erste Champions-League-Achtelfinale der Klubgeschichte. Und den könnten sie acht Tage vor Heiligabend bekommen. Am wahrscheinlichsten ist ein Duell mit einem der beiden Teams aus der spanischen Hauptstadt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Atletico oder die Stars von Real Madrid in die Red-Bull-Arena kommen, liegt bei 33 Prozent. Auch Spiele gegen Tottenham Hotspur oder den FC Chelsea dürften die Anhänger der Sachsen verzücken. Die Klubführung spekuliert dagegen eher auf einen schlagbaren Gegner und wäre wohl nicht unzufrieden, wenn die Nagelsmann-Truppe im Februar eine Dienstreise nach Bergamo oder Neapel antritt.