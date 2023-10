Vor dem Champions-League-Spiel gegen die AC Mailand spricht BVB-Coach Edin Terzic über die Stärken des Gegners. Sein Mittelstürmer Niclas Füllkrug gibt sich vor einer besonderen Premiere cool.

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic erwartet im Champions-League-Spiel gegen die AC Mailand einen Gegner mit guter Balance zwischen Defensive und Offensive.

"Was sehr stark bei ihnen ist, ist die Kombination aus Technik, aber auch Intensität gegen den Ball", sagte der 40-Jährige vor der Partie am Abend (21.00 Uhr/DAZN) in Dortmund. "Sie sind in der Lage, enge Spiele zu gewinnen. Es wird eine interessante Aufgabe für uns."

Trotz des guten Gegners, der in der italienischen Serie A punktgleich mit Spitzenreiter und Lokalrivale Inter auf Tabellenplatz zwei liegt, geht Terzic zuversichtlich ins Spiel. "Wir wissen auch, dass wenn wir einmal unser Tempo und unsere Kombinationen auf den Platz bekommen, dass es dann auch nicht leicht ist, uns zu verteidigen", sagte er. "Und deshalb wird es ein intensives, ein knappes Spiel, und darauf freuen wir uns."

Nach der 0:2-Niederlage in der ersten Gruppenpartie bei Paris Saint-Germain steht Dortmund in der Königsklasse bereits unter Druck. Will der Revierclub im Rennen um das Achtelfinale nicht bereits frühzeitig stark ins Hintertreffen geraten, ist ein Sieg fast schon Pflicht.

Für Nationalspieler Niclas Füllkrug steht die Heimpremiere in der Champions League an. Besonders aufgeregt ist er nach eigenen Angaben aber nicht. "Ich bin eigentlich immer relativ entspannt", sagte der 30-Jährige, ergänzte aber auch: "Die Jungs haben mir auch erzählt, es sollte schon ein Stück weit besonderer sein als Bundesliga."