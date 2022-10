Nach dem 7:1 des FC Liverpool gegen die Glasgow Rangers in der Champions League hätte Jürgen Klopp am liebsten alle seine Spieler gelobt - aber natürlich lag das Interesse vor allem auf dem Rekord-Hattrick-Schützen Mohamed Salah.

Drei Tore in sechs Minuten und zwölf Sekunden, das gab es in der Geschichte der Königsklasse noch nie. "Speziell. Typischer Mo", sagte Klopp nach dem wichtigen Sieg der zuletzt alles andere als überzeugenden Reds. "Das ganze Ding war sehr wichtig. (...) Das ist offensichtlich ein außergewöhnliches Ergebnis und wir alle wissen das und sollten nicht mehr daraus machen, aber es ist das beste, was wir uns hätten wünschen können und deswegen bin ich sehr zufrieden."

Lediglich neun Ballkontakte brauchte der Ägypter Salah nach seiner Einwechslung für die Tore in der 75. Minute, 80. Minute und 81. Minute. Roberto Firmino (24. Minute, 55.) traf zuvor bereits doppelt für die Reds, nachdem Scott Arfield (17.) den schottischen Rekordmeister in Führung gebracht hatte. Darwin Núñez (66.) erhöhte, ehe Salah seinen Auftritt hatte und Harvey Elliott (87.) den Endstand erzielte. Bemerkenswert: Alle drei Tore für Salahs Hattrick bereitete Diogo Jota vor - das gab es laut dem Datendienstleister Opta nicht mehr, seit Franck Ribéry seinem Teamkollegen Mario Gomez im März 2012 alle Treffern bei dessen Hattrick für den FC Bayern gegen den FC Basel auflegte.

Die Stimmung in der Kabine Liverpools war jedenfalls gut. "Normalerweise trinken wir ein Bier nach Auswärtsspielen, aber das ist so lange her, dass ich wahrscheinlich nach einem schon betrunken bin", sagte Klopp vor dem wichtigen Premier-League-Duell mit Manchester City. "Es hat die Stimmung ganz sicher verändert und das ist gut, aber wir wissen alle, wen wir am Sonntag an der Anfield Road willkommen heißen und das wird ein anderes Spiel", erklärte er. "Aber es ist besser in so ein Spiel zu gehen mit dem Gefühl, das wir heute Abend haben, als mit irgendeinem anderen."

Nach dem schlechtesten Premier-League-Saisonstart seit zehn Jahren für Liverpool sahen britische Medien in der Partie in Glasgow eine Wende. "Als ob ein Fingerschnippen all ihre Qualitäten auf magische Weise wieder auftauchen ließ", schrieb der "Telegraph". "Selbstvertrauen ist seit einer Weile ein Problem dieser Mannschaft", erinnerte der "Guardian", "wenn sich das nach dem Rekordsieg gegen die Rangers nicht verbessert, dann dürfte selbst der Liverpool-Coach dafür keine Lösung mehr parat haben."