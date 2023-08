Champions League: Todesgruppe für den BVB – Bayern mit machbaren Gegnern

Die Bundesligisten haben für die Champions League Top-Clubs zugelost bekommen. Bei den Bayern- und Leipzig-Fans kommen nicht die besten Erinnerungen hoch. Union Berlin und besonders der BVB werden es schwer haben.

Der FC Bayern trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Manchester United, den FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Borussia Dortmund bekommt es mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United zu tun. Neuling 1. FC Union Berlin spielt bei der Premiere in der Königsklasse gegen Real Madrid, den SSC Neapel und den SC Braga, Pokalsieger RB Leipzig gegen Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union Uefa am Donnerstag in Monaco.

Das Beste von 2022 Fußball Kleines Budget, große Liebe: Union Berlin gibt denen eine Heimat, die sonst keine haben

"Ich bin auch zum FC Bayern gekommen, um hier zu versuchen, die Champions League zu gewinnen", hatte der mehr als 100 Millionen Euro teure Münchner Neuzugang Harry Kane gesagt. Gleich in der Gruppenphase geht es für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft gegen einen einstigen Premier-League-Konkurrenten. Vielen Bayern-Fans dürfte das bitter verlorene Endspiel 1999 gegen Manchester United noch in schlechter Erinnerung sein.

Champions League: BVB trifft auf PSG um Superstar Mbappé

In der Dortmunder Gruppe ist der französische Meister Paris mit Superstar Kylian Mbappé der härteste Brocken. Das Man-City-Los für Leipzig scheint kein gutes Omen: In der vergangenen Saison spielte RB im Achtelfinale im eigenen Stadion 1:1 gegen die Auswahl von Star-Trainer Pep Guardiola und verlor auswärts 0:7 mit fünf Toren von Erling Haaland. Für Union geht es bei der Premiere gleich gegen zwei der schwerstmöglichen Gegner: Die Königlichen aus Madrid und der italienische Meister Neapel warten auf die Berliner.

Ziel aller 32 Clubs ist das Endspiel am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley-Stadion. Die Gruppenphase beginnt am 19. September und endet vor Weihnachten am 13. Dezember. Die besten beiden Vereine ziehen ins Achtelfinale ein, die Gruppendritten steigen in die Europa League ab. In der vergangenen Spielzeit war kein Bundesligist über das Viertelfinale hinausgekommen, im Juni triumphierte der englische Meister Man City.

Alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Bayern München

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray

Gruppe B

FC Sevilla

FC Arsenal

PSV Eindhoven

RC Lens

Gruppe C

SSC Neapel

Real Madrid

SC Braga

Union Berlin

Gruppe D

Benfica Lissabon

Inter Mailand

FC Salzburg

Real Sociedad San Sebastian

Gruppe E

Feyenoord Rotterdam

Atletico Madrid

Lazio Rom

Celtic Glasgow

Gruppe F

Paris St. Germain

Borussia Dortmund

AC Mailand

Newcastle United

Gruppe G

Manchester City

RB Leipzig

Roter Stern Belgrad

Young Boys Bern

Gruppe H

FC Barcelona

FC Porto

Schachtjor Donezk

Royal Antwerpen