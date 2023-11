Mit dem Hinspiel-Sieg gegen Newcastle United hat Borussia Dortmund sich in der "Todesgruppe" Luft verschafft. Nun sind die "Magpies" im Signal Iduna Park zu Gast. So können Sie das Spiel live verfolgen.

Fußballfans benötigen für die Champions League auch in dieser Saison zwei Abonnements. Amazon Prime Video zeigt jeden Dienstag eine Partie. Am vierten Spieltag der Gruppenphase überträgt der Online-Dienst das Spiel von Borussia Dortmund gegen Newcastle United. Der Anstoß im Signal Iduna Park erfolgt um 18.45 Uhr.

Alle anderen Partien der Königsklasse überträgt DAZN. Der ebenfalls kostenpflichtige Sport-Sender zeigt am Dienstag unter anderem die Partie Roter Stern Belgrad – RB Lepzig (Anstoß um 21 Uhr).

Am Mittwoch können Fans über DAZN unter anderem die Spiele SSC Neapel – Union Berlin (Anstoß 18.45 Uhr) und Bayern München – Galatasaray Istanbul (Anstoß 21 Uhr) verfolgen

ZDF zeigt Highlights der Champions League im Free-TV

Bewegte Bilder der Champions League ohne zusätzliche Kosten gibt es nur beim ZDF. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender zeigt am Mittwoch ab 23 Uhr eine Stunde lang Zusammenfassungen der Partien des Spieltages. Die Gruppenphase endet am 12./13. Dezember.

Die Rechte für die Uefa Europa League und die Conference League liegen bei der RTL-Gruppe. Kostenfrei gibt es am Donnerstag das Europa League-Spiel SC Freiburg – Backa Topola beim Fernsehsender RTL (21 Uhr) zu sehen. Beim kostenpflichtigen Streamingportal RTL+ laufen die weiteren Spiele aus beiden Wettbewerben, dabei sind alle Begegnungen mit deutschen Teams. Am vierten Spieltag sind das Qarabag Agdam – Bayer Leverkusen (18.45 Uhr) in der Europa League und HJK Helsinki – Eintracht Frankfurt (18.45 Uhr) in der Conference League.