Titelverteidiger Real Madrid hat in der Champions League überraschend gepatzt. Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos verlor bei ZSKA Moskau 0:1 und rutschte damit in Gruppe G auf Platz drei ab.

Denn neben ZSKA zog auch der italienische Club AS Rom durch ein 5:0 gegen Viktoria Pilsen vorbei. In der Hoffenheimer Gruppe F kam Olympique Lyon nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 gegen Schachtjor Donezk und bleibt damit Erster. Die ersten drei Punkte landete Benfica Lissabon in Gruppe E beim 3:2 bei AEK Athen und bleibt auf Tuchfühlung zu Ajax Amsterdam und dem FC Bayern (jeweils 4 Zähler). Seinen zweiten Sieg verbuchte Juventus Turin in Gruppe H beim 3:0 gegen die Young Boys Bern. Torlos trennten sich Manchester United und der FC Valencia.