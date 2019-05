So nah dran war Frankfurt an Baku. Ganz knapp hat es am Ende nicht gereicht. Nach dem 1:1 aus dem Hinspiel des Europa-League-Halbfinales erstritt die Eintracht am Donnerstag beim FC Chelsea ein 1:1 nach Verlängerung - und unterlag dann 3:4 im Elfmeterschießen. Der Fußballgott scheint derzeit ein Engländer zu sein. Die Hoffnung auf ein Fußballwunder - das bereits der FC Liverpool und Tottenham Hotspur geschafft haben - hat sich für die Fans von Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend nicht erfüllt. Wer nicht mit nach London gereist war, konnte das packende Spiel in der heimischen Arena mit vielen anderen auf Großbildleinwand schauen. Nach Abpfiff der Partie mischte sich bei den Fans in die Enttäuschung über das Ausscheiden aber auch sehr viel Stolz. GIULIA PORCEDDU, FAN VON EINTRACHT FRANKFURT "Also ganz ehrlich, keiner hat erwartet, dass wir nach so einer Saison ohne Kovac so spielen werden. Und wir haben es allen gezeigt, dass wir auch - egal welcher Trainer da ist - wir schaffen es immer und immer wieder." PHILIPP KRÄMER, FAN VON EINTRACHT FRANKFURT "Man kann nur sagen: Top Eintracht, habt ihr geil gemacht, und wir sind jedes Jahr wieder dabei." O-TON MAX MEHLER UND AXEL KÄMPF, FANS VON EINTRACHT FRANKFURT "Das, was die Eintracht dieses Jahr gezeigt hat, in der Liga und auch international, vor allem international, das war unglaublich. Wir sind einfach so stolz. Faszination pur. Es gibt keine geilere Mannschaft und keine geileren Fans." Das zweite Halbfinale des Tages gewann Arsenal gegen Valencia. Sowohl das Champions League Finale als auch das Europa League Finale sind damit in dieser Saison komplett in englischer Hand.