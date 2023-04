Sie ist eine der bekanntesten Sportmoderatorinnen im Fernsehen. Nun kehrt Monica Lierhaus bei RTL vor die Kameras eines Free-TV-Senders zurück. Nicht nur die Nationalmannschaft ist ihr dabei wichtig.

Monica Lierhaus wird bei ihrem Comeback im Free-TV bei RTL auch von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft berichten.

Laut einer Mitteilung des Senders wird die 52-Jährige im Juni als Reporterin bei der Übertragung eines Länderspiels neben Moderator Florian König dabei sein. Gegner des DFB-Teams, der Ort und der genaue Zeitpunkt stehen offiziell noch nicht fest.

Einen weiteren großen Einsatz für RTL hat die Hamburgerin bei den Special Olympics in Berlin vom 17. bis 25. Juni. RTL ist Medienpartner der inklusiven Sportveranstaltung. Lierhaus wird RTL darüber hinaus auch als Inklusionsberaterin zur Verfügung stehen. Ihr Comeback hatte RTL-News-Geschäftsführer Stephan Schmitter im März in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" angekündigt.

"Spannende Projekte mit außergewöhnlichen Menschen"

RTL und sie würden "spannende Projekte mit außergewöhnlichen Menschen" realisieren, wurde Lierhaus in der Mitteilung zitiert. "Die Verbindung von Sport und Inklusion ist dabei besonders wichtig", sagte sie. Die Special Olympics in Berlin seien ein großartiges Event, "und es ist eine schöne Aufgabe, die Athleten den Menschen näher zu bringen und über ihre Leistungen zu berichten". Und natürlich freue sie sich "auch besonders wieder auf Ausflüge zum Thema Fußball und die Nationalmannschaft".

Lierhaus hatte in den vergangenen Jahren vorwiegend für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet. Wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 hatte sie mehrere Monate im Koma gelegen. Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die "Sportschau" in der ARD moderiert. Am Donnerstag wird Lierhaus vor der RTL-Übertragung des Viertelfinal-Hinspiels der Europa League von Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise in einem Interview über ihre Pläne bei RTL sprechen.