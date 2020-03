View this post on Instagram

Liebes Mitglied, wegen den getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, stellen wir als Vorsichtsmaßnahme für unsere Mitglieder und Mitarbeiter den Betrieb in unseren Studios ab heute (16.03.2020) um 22:00 Uhr bis auf Weiteres ein. Wir halten euch über Änderungen über Social Media und unsere Homepage auf dem Laufenden. Selbstverständlich wollen wir, dass du keinen Nachteil dadurch erlangst und werden dir am Ende deiner Mitgliedschaft die gesamte Dauer der jetzigen Schließung beitragsfrei ersetzen. On Top bieten wir dir für den Zeitraum, in dem du dein Studio nicht nutzen kannst, das komplette CYBEROBICS Trainingsangebot für zu Hause geschenkt. Und so funktioniert`s: 🔸Gehe auf app.cyberobics.com 🔸Klicke im Menü auf ”Login“ und erstelle dein Nutzerkonto 🔸Klicke dann im Menü auf ”Upgrade“ und wähle die Mitgliedschaft ”Gold 1 Monat–LIVE & On Demand“ aus 🔸Klicke auf ”Gutschein einlösen“ und gib den Code workout@home ein Wichtig: Der Gutscheincode ist ausschließlich über einen Webbrowser einlösbar - eine Einlösung über den AppStore ist nicht möglich. 🔸Auch der Qi² Sports Nutrition-Onlineshop hat 24 Stunden täglich für euch geöffnet. Ihr müsst also nicht auf eure gewohnte Premium Sportnahrung Made in Germany verzichten. Mit dem Code „McFit10“ erhaltet ihr dort 10% Rabatt* auf eure Onlinekäufe (*kein Rabatt auf Versandkosten und Pfand, gültig bis zum 30.04.2020). Sorry für die Umstände, auch für uns ist das gerade keine leichte Situation. Wir danken dir für dein Verständnis! #corona #coronavirus #covid19 #coronavirusdeutschland #covid19deutschland