Wenn ein Surfer gerade mal nicht surfen kann, dann ist es meistens so, dass er oder sie nichts anderes macht, als davon zu träumen, endlich wieder surfen zu gehen. Und wegen den aktuellen Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie, sowie der Gefahren einer Infektion ist die Möglichkeit Wellen zu reiten sehr eingeschränkt. Daher greift so mancher Wellenreiter dann auch zu extremen Mitteln, um seine Sehnsucht zu stillen. So wie Thomas Cervetti, ein französischer Surfer, der in Kuala Lumpur lebt. Er hat nach eigener Aussage diesen Stopptrick-Film in viertägiger Heimarbeit realisiert, inklusive einem Ritt in der Tube sowie einem eleganten Abgang. Da zurzeit auch keine Profi-Wettkämpfe stattfinden hat die World Surf League den sogenannten "Home Break Challenge" ausgerufen. Und dies ist einer der vielen Beiträge zu dem Wettbewerb.