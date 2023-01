Nicht nur die Fans der Buffalo Bills dürften aufatmen. Erstmals, nachdem Football-Profi Damar Hamlin mit einem Herzstillstand auf dem Spielfeld zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste, hat sich der 24-Jährige aus dem Krankenhaus gemeldet – und sein Team angefeuert.

Der nach einem Herzstillstand weiter auf der Intensivstation liegende Football-Profi Damar Hamlin hat sich erstmals über die sozialen Medien an seine Fans gewandt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb der 24-Jährige: "Ich bin dankbar für jeden, der mich erreicht und gebetet hat. Das wird mich stärker machen auf dem Weg der Genesung. Betet weiter für mich!"

Beim Profi der Buffalo Bills wurde mittlerweile der Beatmungsschlauch entfernt, der nächste Schritt in seiner bemerkenswerten Genesung seit seinem Herzstillstand und der Wiederbelebung während des NFL-Duells am vergangenen Montag (Ortszeit) gegen die Cincinnati Bengals.

Hamlin musste auf dem Spielfeld reanimiert werden

Wie das Team mitteilte, bleiben seine neurologischen Funktionen intakt und er habe mit seiner Familie und dem Pflegeteam des Universitäts-Krankenhauses von Cincinnati gesprochen. Am Sonntag postete der 24-Jährige bei Instagram erstmals ein Foto aus dem Krankenhaus, auf dem er in seinem Bett liegt und mit den Händen ein Herz formt. Dabei trägt er ein blaues T-Shirt mit seiner Rückennummer 3 und dem Schriftzug "Love for Damar". Dazu schrieb er: "GAMETIME @buffalobills Auf geht's!!!!!!" Eine Uhr im Hintergrund zeigt 12.34 Uhr. Um 13.00 Uhr (Ortszeit) begann das Spiel der Bills gegen die New England Patriots.

Hamlin war am vergangenen Montag Mitte des ersten Viertels in einer für ein Football-Spiel gewöhnlichen Verteidigungsaktion zu einem Tackle gegangen, der Bills-Verteidiger riss den Bengals-Receiver Tee Higgins zu Boden. Higgins ging bei seiner Laufaktion mit der Schulter voran und traf den Verteidiger in der Brust. Hamlin stand nach seinem Tackle wieder auf, richtete sich seinen Helm - und kollabierte wenige Sekunden später. Er musste auf dem Spielfeld reanimiert werden. Sein Zustand war kritisch.