Darts-Profi Max Hopp hat bei seinem Debüt in der Premier League gegen den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld verloren.

Der 22 Jahre alte Hesse unterlag vor 10.000 Zuschauern in Berlin mit 3:7 und verpasste damit ein sportliches Ausrufezeichen in einem der wichtigsten Wettbewerbe der Darts-Szene. Weil Hopp nur an einem der insgesamt neun Vorrundenabende antritt, wird er in der Tabelle nicht aufgeführt. Der Niederländer Van Barneveld ist trotz seines Sieges vor dem Doppelspieltag in Rotterdam als Tabellenletzter.

Hopps Einsatz war der erste Auftritt eines Deutschen in der Geschichte der Premier League. In der Weltrangliste befindet sich «The Maximiser» inzwischen auf Rang 29. Vor der Partie hatte der Weltranglistenerste Michael van Gerwen (Niederlande) überraschend mit 5:7 gegen Daryl Gurney verloren. Der Österreicher Mensur Suljovic schlug WM-Finalist Michael Smith aus England mit 7:2.