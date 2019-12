Das nächste Kapitel ihres modernen Sport-Märchens nannte Fallon Sherrock ganz spontan "ihr schönstes Weihnachtsgeschenk überhaupt". Die 25 Jahre alte Engländerin schreibt bei der Darts-WM weiter eifrig Sportgeschichte und wird nach dem furiosen 3:1-Sieg über Österreichs Weltklassespieler Mensur Suljovic nach den Feiertagen erneut im legendären Alexandra Palace die Bühne betreten.

Am späten Samstagabend strahlte Sherrock so sehr, dass man das Gefühl bekam, auf die drei Tage Weihnachtspause könnte sie gerade sehr gut verzichten. "Ich will einfach nur wieder auf die Bühne und spielen", sagte die Mutter eines fünfjährigen Sohnes.

Minutenlange Gesänge und Sprechchöre

Dem Publikum im Ally Pally geht es wohl genauso, sie können das Match gegen Englands Chris Dobey am Freitag (14.45 Uhr/Sport1 und DAZN) schon jetzt kaum noch erwarten. Minutenlang und mit unfassbarer Lautstärke besangen die 3000 Fans ihre neue Heldin und stellten sie gar auf eine Stufe mit Rekord-Weltmeister Phil Taylor.

"There's only one Fallon Sherrock", schallte es in maximalem Pegel durch die Arena. Die schon als "Queen of the Palace" bezeichnete Sherrock wirkte etwas verlegen ob dieser grenzenlosen Zustimmung.

Phil Taylor twittert Glückwünsche an Sherrock

Und auch "The Power" Taylor ließ sich nicht lange bitten und schickte Glückwünsche. "Das war absolut brillant, Fallon Sherrock. Jetzt auf zur nächsten Aufgabe. Super gemacht, ich freue mich sehr für dich", schrieb der 16-malige Weltmeister auf Twitter. Das Phänomen Sherrock begeistert nicht nur Fans und Experten, sondern auch zahlreiche Spieler, die den aus verqualmten Kneipen kommenden Sport jahrzehntelang für eine reine Männer-Domäne hielten.

Absolutely brilliant stuff from @Fsherrock now onto the next one well done really chuffed for you. — Phil Taylor (@PhilTaylor) December 21, 2019

Was Sherrock sportlich auf der Bühne bot, war eine gewaltige Leistung und sogar noch eine Steigerung zum historischen Erstrundensieg gegen Landsmann Ted Evetts vor einigen Tagen. Überragende 67 Prozent aller Würfe auf die nur acht Millimeter breiten Doppelfelder fanden ihr Ziel und sorgten dafür, dass sie auch den hoch favorisierten Elften der "Order of Merrit" aus dem Turnier warf. "Wir können die Männer schlagen, wir haben das bewiesen!", rief Sherrock. Die Forderung, die da an den Weltverband mitschwang, war überdeutlich: Gebt uns noch mehr Chancen!

Wie sich die Männer-WM der Professional Darts Corporation und die Frauen-WM der British Darts Organisation unterscheiden, lässt sich am besten über das Preisgeld verdeutlichen. Sherrock hat nach zwei Siegen und dem Einzug in die dritte Runde bereits 25.000 Pfund eingespielt – dafür hätte die gelernte Friseurin das Turnier der Frauen zwei Mal gewinnen müssen. Schafft sie gegen Dobey eine weitere Überraschung, würde Sherrock allein mehr Preisgeld kassieren, als für alle Teilnehmerinnen der Frauen-WM ausgeschüttet wird.

Tränen bei Sherrock: "Ich weiß nicht, wie ich heute Nacht schlafen soll"

Sherrock steht jetzt im Darts-Geschichtsbuch als erste siegreiche Frau bei einer WM und als erste Frau in Runde drei. "Ich bin immer noch sprachlos, weil ich nicht glauben kann, was da passiert ist", sagte sie. Schon nach dem ersten Sieg waren der mediale Rummel und das öffentliche Interesse beinahe ins Unermessliche gestiegen. Sherrock absolvierte einen 24-stündigen Medienmarathon. Und auch dieses Mal war an Ruhe nicht zu denken. "Ich weiß gar nicht, wie ich heute Nacht schlafen soll", sagte sie auf der Bühne, während sie sich immer wieder ungläubig die Hand vors Gesicht hielt und mit den Tränen kämpfte.

Weitgehend emotionslos und cool präsentierte sich die junge Sherrock über das ganze Match, während sich der deutlich ältere Suljovic ob der großen Hitze auf der Bühne in einer Tour den Schweiß aus dem Gesicht wischte und nie ein gutes Gefühl zu kriegen schien. Es war ein intensives Duell, das mehrere überraschende Wendungen und richtige Darts-Dramatik bot.

Sherrock, die aus dem englischen Milton Keynes kommt, wird nun mit ihrem Sohn Weihnachten feiern, während die PDC und Sky Sports die Gunst der Stunde für eine weitere riesige PR-Offensive nutzen werden. "Ich habe einen der besten Spieler der Welt geschlagen und das gibt mir das beste Gefühl überhaupt", sagte Sherrock. Dieses Gefühl hätte sie auch nach dem Match gegen Chris Dobey gerne wieder.