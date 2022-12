Angepasste Startzeiten wegen Fußball-WM

Der Darts-Weltverband PDC reagiert bei der WM in London mit veränderten Startzeiten auf das Finalwochenende bei der Fußball-WM in Katar. Weil am Samstag (16.00 Uhr) das Spiel um Platz drei zwischen Marokko und Kroatien stattfindet und am Sonntag (16.00 Uhr) das Finale Argentinien gegen Frankreich, hat die PDC die Startzeiten im Alexandra Palace entsprechend angepasst. Die Mittagssession beginnt zweimal um 12.00 Uhr MEZ statt wie sonst um 13.30 Uhr. Am Abend wird eine Stunde später angefangen: statt wie üblich um 20.00 Uhr geht es am Samstag und Sonntag erst um 21.00 Uhr los (Archivbild).

