"Game on" im Ally Pally: Vom 15. Dezember 2022 bis 3. Januar 2023 kämpfen die besten Darts-Spieler der Welt wieder um den wichtigsten Titel ihrer Sportart. Insgesamt 96 Teilnehmer aus 28 Nationen, darunter erstmals drei Frauen, sind in Englands Hauptstadt London dabei, wo – Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage sowie Silvester ausgenommen – jeweils in Nachmittags- und Abendsession gespielt wird.

Deutschland ist mit drei Spielern vertreten. Das ist einer weniger als im vergangenen Jahr. Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel wollen im berühmten Alexandra Pallace die Weltelite ärgern und möglichst viel Preisgeld aus dem mit rund 2,9 Millionen Euro dotierten Turnier einfahren (Siegprämie: ca. 580.000 Euro).

Darts-WM: Wer krönt sich zum Besten?

Neben Titelverteidiger Peter Wright aus Schottland zählt auch der Weltranglistenerste Gerwyn Price (Wales) zu den Favoriten auf den Titel. Der Niederländer Michael van Gerwen ist zwar seit einiger Zeit nicht mehr die Nummer eins der Welt, aber auch ihm ist der Titel zuzutrauen. Nach einem schwächeren Jahr 2021 zeigte er sich zuletzt stark verbessert. Englands Michael Smith, Finalist bei der vorherigen WM, wird ebenfalls immer wieder als Anwärter genannt.

An dieser Stelle finden Sie ab sofort immer die wichtigsten Nachrichten rund um das WM-Turnier 2023.