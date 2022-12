Ganz knapp ist Martin Schindler bei der Darts-WM gegen den englischen Favoriten Michael Smith ausgeschieden. Damit ist nur noch ein Deutscher in London am Start. Schindler zieht trotzdem eine positive Bilanz und hat auch privat Grund zur Freude.

Der Stolz war Martin Schindler zunächst nicht anzusehen. Mit bedröppelter Miene verließ der Deutsche die riesige Darts-Bühne im Londoner Alexandra Palace. Schon kurze Zeit nach dem WM-Aus konnte Schindler im Interview aber wieder lachen. "Es ist schwierig zu beschreiben. Ich hatte ihn gleich auf der Pfanne. Irgendwie war der Sieg greifbar, aber irgendwie auch nicht", sagte der 26-Jährige nach der packenden Partie gegen den englischen WM-Finalisten Michael Smith. Schindler hatte mit 3:1 geführt und stand kurz vor dem Sieg. "It is, what it is", kommentierte der Deutsche bei DAZN. Es ist, wie es ist.

Schindler hat eine große Überraschung ganz knapp verpasst und gegen den englischen Vorjahresfinalisten Michael Smith doch noch verloren. Der 26-Jährige vergab am späten Mittwochabend im Alexandra Palace eine 3:1-Führung und musste sich mit 3:4 geschlagen geben. Im bisher größten und wichtigsten Spiel seiner Karriere agierte Schindler lange Zeit furios und hatte viele tolle Momente. Zwischen "The Wall" Schindler und "Bully Boy" Smith war es zuvor über fast eine Stunde hin- und hergegangen. "Das war nichts für Leute mit Bluthochdruck. So ist leider Darts", kommentierte Werner von Moltke, der Chef der PDC Europe. "Das ist extrem bitter. Der Bully Boy hatte sich zwischendrin aufgegeben. Das war eine riesige, riesige Chance", sagte Darts-Profi Max Hopp bei Sport1. Wie für Florian Hempel, der mit 2:3 gegen den englischen Weltklassemann Luke Humphries verlor, ging auch für Schindler das Turnier denkbar ärgerlich zu Ende.

Martin Schindler zieht trotzdem positive WM-Bilanz

Die WM-Bilanz von Schindler, der zuvor beim größten Turnier der Welt sieglos war, fiel trotz der Enttäuschung positiv aus. "Ich hatte tolle Momente. Meine Arbeit hat viele Früchte getragen. Es gibt viel mehr Positives als Negatives", sagte Schindler, der 2022 nach eigener Aussage "ein tolles Jahr" hinter sich hat. Er habe jetzt genau das Level, wo er hin möchte. Beim Darts-Krimi gegen den strauchelnden Weltklassespieler Smith war dies tatsächlich zu sehen. "Ich muss genau da weitermachen."

Auf den großen Bühnen galt Schindler lange als Nervenbündel. Beim WM-Auftakt gegen den Engländer Lukeman bewies er das Gegenteil, als er als erster Profi bei dieser WM den sogenannten "Big fish" (170 Punkte mit drei Pfeilen) schaffte und den gefährlichen Außenseiter besiegte.

Nach Darts-WM bald die deutsche Nummer 1?

Nach einer starken Saison könnte er Profikollege Gabriel Clemens sogar bald als deutsche Nummer eins ablösen. "Martin ist meiner Meinung nach kurz davor, bei einem großen Turnier weit zu kommen. Er hat so ein gutes und konstantes Jahr gespielt", sagte Darts-Experte Elmar Paulke über Schindler, der in den vergangenen Jahren einige Höhen und Tiefen hinter sich hat und vor dieser WM beim größten Turnier der Welt eine Bilanz von 0:3-Siegen aufzuweisen hatte.

2022 lief nicht nur sportlich gut, sondern mit Hochzeit und Babyglück – Tochter Hailey kam unmittelbar vor der Darts-WM zur Welt – auch privat. So konnte Schindler die Weihnachtstage in der Heimat trotz WM-Terminhatz beim gemeinsamen Raclette genießen. "Es war ein tolles Gefühl, diesen ersten Sieg bei der WM einzufahren. Die Laune war nicht schlecht über Weihnachten. Es war schön, im Rahmen meiner Familie mit Frau und Kind zu sein", sagte Schindler vor dem Match gegen Smith. Eigentlich wollte er noch länger in London bleiben – am liebsten bis zum neuen Jahr, wenn ab 1. Januar Viertelfinale, Halbfinale und Finale aufeinanderfolgen. Daraus wird nun nichts. Aber Zeit mit Frau und Kind verbringen zu können, ist sicherlich auch ein Trost.