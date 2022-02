Der schottische Zweitligist Raith Rovers hat einen ungewöhnlichen und äußerst kontroversen Zugang präsentiert. Der neue Stürmer David Goodwillie ist ein verurteilter Vergewaltiger. Das kommt überhaupt nicht gut an. Eine prominente Sponsorin steigt nun aus.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de

Ärger nach umstrittener Neuverpflichtung in Schottland! Nach dem Deal mit dem verurteilten Vergewaltiger David Goodwillie zieht die Krimi-Autorin und Edel-Fan Val McDermid ihr Sponsoring für den Verein zurück. Sie gebe ihre lebenslange Unterstützung für das Team auf und cancele auch das Trikotsponsoring. Zudem kündigte sie an, ihre Dauerkarte "zu zerreißen".

Val McDermid auf der Tribüne der Raith Rovers © Jeff Holmes/ / Picture Alliance

Der Profi war 2017 von einem Gericht verurteilt worden. Er hatte demnach 2011 mit einem damaligen Teamkollegen bei Dundee United eine Frau vergewaltigt. Er musste eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 120.000 Euro zahlen. Goodwillie bestritt die Vorwürfe vehement. Es habe sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt, sagte er. Laut Gericht sei das Opfer aber derart unter Alkoholeinfluss gewesen, dass eine Einwilligung nicht mehr möglich gewesen sei. Verurteilt wurde er vor einem Zivilgericht, ein Strafverfahren wurde nicht eingeleitet.

Mitarbeiterinnen protestieren gegen die Neuverpflichtung von David Goodwillie

Die Aufregung bei Raith Rovers ist nun groß. Mehrere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Spielerinnen des Frauenteams protestierten, legten gar ihre Amt nieder. "Es ist entsetzlich, dass ich jetzt aufgegeben habe, weil so jemand verpflichtet wurde", schrieb Frauen-Kapitänin Tyler Rattray.

Sogar die Regierungschefin nahm Stellung. Nicola Sturgeon lobte die Autorin und Kapitänin. Deren Position sei Zeichen dafür, dass "unsere Gesellschaft noch einen weiten Weg vor sich hat, um Nulltoleranz gegenüber sexueller Gewalt zu verwirklichen".

Inzwischen hat der Club auf die heftigen Reaktionen reagiert. Man erkenne an, dass die Verpflichtung unter den treuen Fans und Stakeholdern eine geteilte Meinung hervorgerufen habe. Das Vertrauen wolle man wieder aufbauen, hieß es in einem Statement. "Obwohl wir uns der Schwere dessen bewusst sind, was vor zehn Jahren passiert ist, unterstützen und fördern wir als Verein voll und ganz die Rehabilitation, und viele Faktoren haben die Verpflichtung beeinflusst. In erster Linie war es eine fußballbezogene Entscheidung."

Nach dem Tod des Basketball-Stars Das Leben des Bryant: die Ausnahme-Karriere der Lakers-Legende in Bildern 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Basketball-Legende Kobe Bryant – Bilder (s)einer Karriere Trophäenjäger

15.06.2009. Kobe Bryant hält die Larry O'Brien-Meisterschaftstrophäe und den MVP-Finalpokal. Der ehemalige Basketball-Superstar hat zahlreiche Erfolge gefeiert: Er wurde 18-facher NBA-All-Star-Spieler, gewann fünf Meisterschaften (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), wurde MVP (Most Valuable Player) in der Saison 2008/2009, gewann Gold bei den Olympischen Spielen (2008) und einen Oscar für den Animationsfilm "Dear Basketball" (2018). Innerhalb von 20 Jahren hat er 33.643 Punkte erzielt – damit rangiert er auf Platz 4 der ewigen NBA-Bestenliste. Er wird nur von Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und LeBron James übertroffen. Mehr