von Moritz Herrmann Wenn heute das erste Frankfurt Game der Geschichte startet, sollte man auf eine Person besonders achten. Nein, nicht Taylor Swift! Mike McDaniel gilt längst als genialer Coach. Sein Weg in die NFL war kein leichter.

865.



Diese Zahl hängt über seinem Schreibtisch, jeden Tag, auf eine Karteikarte gekritzelt. Sie ist ihm Mahnung, Menetekel, Bußegang auch. Sein ganz persönlicher Beichtstuhl. Man konnte das sehen in einem ESPN-Beitrag über ihn.

865, und zwar gerechnet in Tagen.

So lange war er raus, weg von dem großen, glitzernden Business, weg von den Profis. Weg von der NFL, dem Spiel. Klingt nicht nur wie eine Ewigkeit, es muss auch eine gewesen sein. Sich so angefühlt haben für einen, der die NFL liebt, American Football als Lebensgrundlage.

Wenn heute im ersten Frankfurt Game der Sportgeschichte Miami gegen Kansas City antritt, werden viele auf Superstar Mahomes schauen, auf Erfolgstrainer Andy Reid, auf Speedster Tyreek Hill vielleicht und gewiss auch darauf, ob sich Taylor Swift nun wirklich die Ehre gibt in Germany. Aber was ist mit dem Geek an der Seitenlinie, dem Typen mit verspiegelter Pilotenbrille und grauem Jogger? Wird ein paar Schlagzeilen abbekommen, klar, immerhin dirigiert er die potenteste Offense der Liga. Es werden wiewohl nicht genug sein, gemessen an seinem Werdegang. Gemessen daran, dass die Karriere dieses ungewöhnlichsten aller Head Coaches in der NFL bereits hätte vorbei sein können, ehe sie überhaupt begann.