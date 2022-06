Am Dienstagabend kommt zu einem echten Fußball-Länderspiel-Klassiker. Deutschland trifft in der Münchener Allianz Arena auf die englische Nationalmannschaft. Den zweiten Spieltag der Nations League können sie im Free-TV verfolgen.

Der zweite Spieltag der Nations League hat es für die deutsche Nationalmannschaft in sich. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Europameister Italien am Wochenende, trifft die DFB-Auswahl am Dienstag auf England. Ein Sieg im ewigen Klassiker würde für beide Mannschaften den ersten Erfolg in der laufenden Nations-League-Saison bedeuten. Die "Three Lions" verloren ihr Auftaktspiel am vergangenen Samstag überraschenderweise gegen Außenseiter Ungarn.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Bei dem Kontinentalturnier scheiterte die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale mit 0:2 an der Auswahl von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate. Es war gleichzeitig das letzte Spiel unter dem langjährigen Bundestrainer Joachim Löw. Für den amtierenden Übungsleiter Hansi Flick könnte ein Sieg dagegen den ersten großen Erfolg gegen einen namenhaften Gegner bedeuten.

Deutschland-England läuft im Free-TV

Die Partie zwischen Deutschland und England wird kostenlos bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein. Das ZDF überträgt die Partie ab 20:15 Uhr live aus der Allianz Arena in München. Im Stream wird die Partie in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Die Moderation übernimmt wie gewohnt Katrin Müller-Hohenstein. Gladbach-Profi Christoph Kramer steht ihr als Experte zur Seite. Kommentiert wird der Länderspiel-Klassiker von Béla Réthy.

