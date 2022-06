Am Dienstagabend trifft Deutschland in Mönchengladbach auf die italienische Nationalmannschaft. Den vierten Spieltag der Nations League können sie live im Free-TV verfolgen.

Zum Abschluss des Länderspielfensters im Juni muss sich die deutsche Fußballnationalmannschaft in einem ewigen Länderspiel-Klassiker mit Italien messen. Vor heimischer Kulisse soll in Mönchengladbach der erste Sieg in der Nations League Saison gelingen.

Die DFB-Auswahl traf bereits in der vergangenen Woche auf Italiens "Squadra Azzurra". Wie in den anderen beiden Partien kam die Mannschaft von Hansi Flick dabei nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Damals legte man in der ersten Hälfte stark vor, ließ dann allerdings im zweiten Durchgang extrem nach. Nach Ende des dritten Spieltag belegt Deutschland damit den dritten Platz der Gruppe 3. Gegner Italien führt diese dagegen mit insgesamt fünf Punkten an.

Ein schwacher Trost für die fußballbegeisterte Nation. Schließlich folgte auf den Europameistertitel im letzten Sommer die verpasste WM-Qualifikation und eine klare 0:3-Niederlage im "Finalissima" gegen Südamerikameister Argentinien. Seitdem präsentiert sich Italien mit einer deutlich jüngeren Auswahl und scheint damit Erfolg zu haben. Während beim DFB-Team nach den schwachen Auftritten der letzten Wochen Tristesse herrscht, sind italienische Medien voll des Lobes für die runderneuerte "Squadra Azzurra".

Deutschland-Italien wird im Free-TV übertragen

Auch dieses Spiel der deutschen Nationalmannschaft können Fußball-Begeisterte kostenlos im Fernsehen und im Stream verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie im ZDF, in der ZDF Mediathek steht wie immer parallel ein kostenloser Stream bereit.

Durch das Programm führen Moderator Jochen Breyer und der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister Per Mertesacker ab 20:15 Uhr. Kommentiert wird der Länderspiel-Klassiker von Oliver Schmidt. Anstoß im ausverkaufen Borussia-Park ist um 20:45 Uhr.

