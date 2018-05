Bundestrainer Joachim Löw hat am Dienstag in Dortmund seinen vorläufigen 27-Mann-Kader für die WM in Russland präsentiert. Zur größten Überraschung gehörte, dass Sandro Wagner und Mario Götze nicht mit im Aufgebot stehen. Dafür sind jedoch Manuel Neuer und Nils Petersen mit dabei. Löw sagte, dass manchmal Nuancen darüber entschieden, wenn er mitnehmen würde. Und er sei sich natürlich der Bedeutung seiner lange im Trainerteam diskutierten Entscheidungen bewusst: "Mein Job als Bundestrainer ist es, auch manchmal Träume platzen zu lassen und harte Entscheidungen zu treffen. Es ist nie gegen einen Spieler sondern es ist auch immer im Sinne der Mannschaft und des Gesamterfolges." Besonders auch die Personalie Manuel Neuer, der wegen einer Fußverletzung sein letztes Pflichtspiel im September 2017 absolvierte hat, wird von Löw genauer erläutert: "Im Moment sieht es alles gut aus, das kann ich soweit sagen. Die Verletzung ist vollständig verheilt. Diese Informationen haben wir natürlich auch von unserem Arzt. Manuel sagt, er kann alles tun und voll belasten. Und das war für uns mal eine wichtige Aussage. Er ist unser Kapitän. Und natürlich wünschen wir uns, dass ihm das gelingt, hundertprozentig fit zu sein." Bis zum 4. Juni, dem FIFA-Meldeschluss, muss Löw sein Aufgebot auf 23 Spieler verkleinert haben, darunter die drei Torhüter. Der DFB verkündete darüber hinaus, dass der Vertrag mit Löw bis zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar verlängert wurde. Bisher sollte Löw nur bis zur EM 2020 bleiben. Auch der Vertrag von Oliver Bierhoff als geschäftsführender DFB-Direktor wurde verlängert. Bierhoff soll bis 2024 beim Deutschen Fußballbund die Direktion der Nationalmannschaften übernehmen sowie die Fußballentwicklung leiten. Und die Funktion des Managers der Nationalmannschaft bleibt ihm auch erhalten.