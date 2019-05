Medientag beim Team der deutschen Fußball-Frauen in Grassau in Oberbayern. Die DFB-Frauen sind bereits zweimalige Weltmeisterinnen und wollen bei der anstehenden WM in Frankreich vom 7. Juni bis 7. Juli ihren dritten Titel erkämpfen. Alexandra Popp ist Kapitän des Teams und sagte am Dienstag zur Zusammensetzung des aktuellen Aufgebotes: O-Ton: "Man hat relativ junge Spielerinnen. Eine gute Mischung. Wir älteren werden gefordet sein Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weiß, dass die Erwartungen an ihr Team wie so oft bei Auftritten von deutschen Fußball-Nationalmannschaften nicht gerade gering sind: O-Ton: "Es ist eine große Herausforderung, diese Tour de France, mit weiten Reisewegen. Aber es macht Spaß, wir spüren die positive Energie. Es wird sich zeigen, gerade bei den jungen Spielerinnen." Mitte Mai hatten die DFB-Frauen in Zusammenarbeit mit einer großen Bank einen vielbeachteten Werbespot veröffentlicht. Dazu nochmals Alexandra Popp: O-Ton: "Ja, als der Spot dann auch rauskam, musste ich auch lachen. Die Resonanz war sehr, sehr positiv. Es gibt ja immernoch ganz viele Vorurteile. Da sind wir natürlich happy, dass er so gut angekommen ist." Am Donnerstag werden die DFB-Frauen gegen Chile ein letztes Testspiel bestreiten, bevor am 8. Juni China dann der erste WM-Gegner in Frankreich ist.