Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat das erste EM-Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Dänemark als «große Aufgabe» bezeichnet.

«Wir wissen, was wir können, und wollen unseren Plan durchziehen», betonte die 54-Jährige vor dem 500. Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft gleichzeitig. «Wir werden unsere ganz Energie und unseren Willen ins Spiel bringen.»

Die DFB-Frauen treten am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) vor rund 13.000 Zuschauern im ausverkauften Brentford Community Stadium von London gegen den EM-Zweiten von 2017 an. Für den Rekord-Europameister ist es das erste große Turnier seit dem WM-Viertelfinal-Aus gegen Schweden 2019 in Frankreich. Beim EM-Turnier 2017 scheiterten die deutschen Frauen, die achtmal den kontinentalen Titel gewannen, im Viertelfinale an Dänemark.

«Dänemark hat ein gutes und mental starkes Teamgefüge, in dem alle bereit sind, jedem Ball nachzugehen», sagte Voss-Tecklenburg weiter. «Am Freitag freuen wir uns auf ein ausverkauftes Stadion und dass wir dann endlich ins Turnier starten können.» Ihre Mannschaft trifft im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe B am 12. Juli auf den Titelkandidaten Spanien, vier Tage später geht es gegen Finnland.