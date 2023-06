Knapp eine Woche vor ihrem EM-Start testet die deutsche U21 letztmals. Das Ergebnis gegen EM-Teilnehmer Schweiz stimmt - und ein Youngster trifft erneut.

Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat sich mit einem Sieg im letzten Testspiel auf die Fußball-Europameisterschaft eingestimmt.

Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo setzte sich am Freitag im österreichischen Imst unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 3:1 gegen EM-Teilnehmer Schweiz durch. "Das war ein sehr guter Test, genauso haben wir uns das vorgestellt. Mit der Leistung der Jungs bin ich sehr zufrieden", sagte Di Salvo.

Die Treffer in der Partie über viermal 30 Minuten erzielten Kevin Schade (30. Minute), Jessic Ngankam (88.) und Nelson Weiper (104.). Zuvor hatte Dan Ndoye die Schweiz früh in Führung gebracht (5.). "Die Abläufe, die wir trainiert haben, waren gut zu erkennen – insbesondere in der Offensive. Jetzt gilt es, an der Effizienz zu arbeiten", sagte Di Salvo.

Deutschland startet gegen Israel

Der 18 Jahre alte Mainzer Weiper war für das EM-Trainingslager erstmals von Di Salvo berufen worden. Er hatte bereits Anfang der Woche beim 7:0 im Testspiel gegen eine Südtirol-Auswahl ein Tor erzielt Brentford-Angreifer Schade traf ebenfalls, nachdem er zuletzt angeschlagen von der A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick abgereist war. Gegen die Schweiz fehlte Rechtsverteidiger Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg verletzt.

Für die Nachwuchs-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes war es kurz vor Ende des EM-Trainingslagers in Prad am Stilfserjoch der letzte Test vor dem Turnierbeginn. Am Sonntag geht es für den Titelverteidiger nach Georgien, wo das Team am Donnerstag gegen Israel ins Turnier startet. Weitere Vorrundengegner sind Tschechien und England. Die jeweils beiden besten Teams der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Die Mannschaft um Stürmer Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und A-Nationalspieler Josha Vagnoman geht nach zuletzt drei Final-Teilnahmen in Serie als Mitfavorit in die EM. Neben dem Titel geht es auch um das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Neben Gastgeber Frankreich sind die drei besten Teams der EM dabei. England tritt bei Olympia als Großbritannien an und kann sich daher nicht qualifizieren.