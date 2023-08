Sébastien Haller (2.v.l) traf beim BVB-Sieg in Mainz zweimal. Foto

Als erster Bundesligist fliegt Werder Bremen in der ersten DFB-Pokalrunde raus. Die übrigen Topclubs geben sich keine Blöße

Werder Bremen ist als erster Fußball-Bundesligist im DFB-Pokal ausgeschieden. Die Bremer verloren mit 2:3 (1:0) beim Drittligisten Viktoria Köln, nachdem Amos Pieper in der 11. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse gesehen hatte.

Marvin Ducksch (43.) und Niclas Füllkrug (77.) nach einem äußerst schmeichelhaften Foulelfmeter trafen für Werder. David Philipp (72./79.) war zweimal für die Kölner erfolgreich. Mit der letzten Aktion sorgte Donny Bogicevic (90.+4) für den Sieg des Außenseiters und die erste Pokal-Überraschung.

BVB locker weiter

Borussia Dortmund hat sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison locker gewonnen. In der ersten Runde des DFB-Pokals siegte der Vizemeister 6:1 (3:1) beim TSV Schott Mainz aus der Fußball-Regionalliga Südwest. Auch Erstligist Bayer Leverkusen und die Zweitligisten FC St. Pauli, Holstein Kiel sowie der 1. FC Nürnberg stehen in der zweiten Runde.

Leverkusens 8:0 (3:0) bei Teutonia Ottensen aus der Regionalliga Nord und Nürnbergs 9:1 (6:0) bei Bremen-Ligist FC Oberneuland waren die höchsten Siege am Samstagnachmittag. St. Pauli siegte 5:0 (1:0) bei Atlas Delmenhorst aus der Oberliga Niedersachsen, Kiel gewann 2:0 (0:0) beim FC Gütersloh (Regionalliga West).

Zuvor hatten sich bereits der VfB Stuttgart 4:0 (3:0) beim Viertligisten TSG Balingen souverän durchgesetzt. Ebenso wie Bundesliga-Absteiger Hertha BSC mit einem 5:0 (1:0) beim FC Carl-Zeiss Jena.