von Phil Göbel Am Dienstag und Mittwoch stehen im DFB-Pokal die Viertelfinal-Partien an. Die Bayern bekommen es mit dem SC Freiburg zu tun, der BVB ist in Leipzig gefordert. Das Besondere: Drei der vier Partien sind im Free-TV zu sehen.

Lang ist der Weg bis nach Berlin nicht mehr: Am Dienstag startet der DFB-Pokal mit zwei Spielen ins Viertelfinale. Am Mittwoch folgen die zwei ausstehenden Partien. Dabei kommt es zu einem Novum für alle Fußball-Fans: Zwar überträgt der Pay TV-Sender Sky als einziger Anbieter alle vier Partien – aber: Drei Begegnungen werden auch im Free-TV in der ARD und im ZDF zu sehen sein.

DFB-Pokal: Diese drei Viertelfinal-Partien sind im Free-TV zu sehen

Eröffnet wird die Runde der letzten Acht vom Spiel Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr. Zu sehen ist das Spiel live im ZDF und bei Sky. Im Anschluss empfängt der FC Bayern München den SC Freiburg. Der Ball rollt in der Münchner Allianz Arena ab 20.45 Uhr. Übertragen wird das Duell in der ARD und ebenfalls bei Sky.

Und auch am Mittwoch kommen Fußball-Fans ohne Bezahl-Abo auf ihre Kosten: Zwar übertragt Sky exklusiv das Spiel des einzig verbleibenden Zweitligisten im Pokal, dem 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart (ab 18 Uhr), die spätere Begegnung des RB Leipzig gegen Borussia Dortmund sehen Fans ab 20.45 Uhr allerdings wieder im ZDF (und auf Sky).

Die Partien im Überblick:

Dienstag:

18 Uhr: Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin – live im ZDF und bei Sky

20.45: FC Bayern München vs. SC Freiburg – live in der ARD und bei Sky

Mittwoch:

18 Uhr: 1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart – live auf Sky

20.45 Uhr: RB Leipzig vs. Borussia Dortmund – live im ZDF und bei Sky

DFB-Pokal so lukrativ wie noch nie

Neben Ruhm und Ehre winkt den Vereinen in diesem Jahr auch das große Geld. Noch nie waren Spiele im DFB-Pokal so hoch dotiert wie in diesem Jahr. Die vier Mannschaften, die am Dienstag und Mittwoch das Halbfinal-Ticket ziehen, erhalten neben der Chance auf das Finale in Berlin 3,35 Millionen Euro. Der Deutsche Fußball-Bund verkündete nicht ohne Stolz, in diesem Jahr einen Rekordbetrag aus den Vermarktungserlösen.

Zahlen des Spieltags Mehr als nur BVB und Bayern – elf Fakten zum 26. Bundesliga-Spieltag 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter 1 Genki Haraguchi (am Boden) unterlief das erste Eigentor seiner Bundesliga-Karriere – und das beim 0:3 des VfB Stuttgart beim ehemaligen Arbeitgeber des Japaners, dem 1. FC Union Berlin. Mehr

Für die Teams, die auch noch das Halbfinale (2./3. Mai) überstehen, geht der sanfte Geldregen weiter. Die Siegprämie im Finale beträgt 4,32 Millionen Euro. Der Verlierer im Endspiel wird mit immerhin 2,88 Millionen Euro belohnt.

Mit Material von DPA