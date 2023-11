Am Dienstag und Mittwoch steht die zweite Runde im DFB-Pokal an. Neben dem Bezahlsender Sky übertragen sowohl die ARD als auch das ZDF jeweils ein Duell live und in voller Länge.

Am Dienstag (31. Oktober) und Mittwoch (1. November) startet der DFB-Pokal in die zweite Runde. Insgesamt 16 Partien stehen auf dem Plan. Weil sich in diesem Jahr verhältnismäßig wenige unterklassige Mannschaften für diese Runde qualifizieren konnten, erwarten die Fans schon jetzt hochkarätige Partien.

An beiden Spieltagen werden acht Partien ausgetragen – jeweils vier um 18 Uhr und um 20.45 Uhr. Wie auch in den vergangenen Jahren überträgt der Pay TV-Sender "Sky" alle Spiele live. Darüber hinaus läuft sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch ein Spiel im Free-TV.

DFB-Pokal: Zwei Spiele werden im Free-TV übertragen

Das ZDF zeigt am Dienstag das Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Köln. Der Anstoß erfolgt um 20.45 im Fritz-Walter-Stadion. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt gemeinsam mit Experte Per Mertesacker durch die Sendung.

Einen Tag später überträgt die ARD, wenn der 1. FC Saarbrücken Rekordpokalsieger Bayern München empfängt. Auch am Mittwoch wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Die Übertragung beginnt ebenfalls um 20.15 Uhr, Moderatorin ist Esther Sedlaczek.

Die Partien auf einen Blick:

Dienstag, Anstoß 18 Uhr:

VfB Stuttgart vs. Union Berlin

FC St. Pauli vs. FC Schalke 04

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig

FC 08 Homburg vs. Greuther Fürth

Dienstag, Anstoß 20.45 Uhr:

Arminia Bielfeld vs. Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Heidenheim

SpVgg Unterhaching vs. Fortuna Düsseldorf

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Köln

Mittwoch, Anstoß 18 Uhr:

SC Freiburg vs. SC Paderborn

Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim

Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg

SV Sandhausen vs. Bayer Leverkusen

Mittwoch, Anstoß 20.45 Uhr:

Hertha BSC vs. Mainz 05

1. FC Nürnberg vs. Hansa Rostock

Viktoria Köln vs. Eintracht Frankfurt

1. FC Saarbrücken vs. Bayern München

DFB-Pokal-Achtelfinale findet noch in diesem Jahr statt

Wer die Spiele nicht live verfolgen kann oder will, kann auf ausführliche Zusammenfassungen der Partien zurückgreifen. ARD und ZDF zeigen die Highlights der weiteren Spielen nach ihrer jeweiligen Live-Übertragung im TV und anschließend auf allen bekannten Online-Auftritten.

Die 16 Mannschaften, die sich in der zweiten Runde durchsetzen, brauchen die Fußballschuhe quasi gar nicht erst ausziehen. Denn das Achtelfinale des DFB-Pokal steht noch in diesem Jahr an. Die zuvor ausgelosten Partien finden am 5. und 6. Dezember statt.

Quelle:Deutscher Fußball-Bund