In dieser Woche werden die Viertelfinal-Spiele des DFB-Pokal ausgetragen. Die Übersicht zeigt Ihnen, welche Spiele kostenlos empfangbar sein werden.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals steht an. Die beiden Topfavoriten und Gewinner der letzten drei Jahre Borussia Dortmund und Bayern München sind nicht mehr Im Rennen. Dennoch versprechen die Begegnungen jede Menge Spannung. Bereits am Dienstag, den 1. März traf Union Berlin im Stadion an der alten Försterei auf den FC St. Pauli und setzte sich durch.

DFB-Pokal: Drei Duelle am Mittwochabend

Am Mittwoch finden die drei verbliebenen Spiele statt. Der Hamburger SV empfängt nach der Derby-Niederlage gegen Werder Bremen ab 18:30 Uhr den KSC im Volksparkstadion. Dies ist die einzige Viertelfinal-Begegnung die exklusiv bei Sky zu sehen sein wird. Zeitgleich trifft Hannover 96 auf den Titelfavoriten aus Leipzig. Auch diese Partie wird kostenlos zu sehen sein. Hier hat sich der Privatsender Sport1 die Rechte gesichert.

Im einzigen Bundesliga-Duell treffen am Mittwochabend der VfL Bochum und der Sportclub aus Freiburg aufeinander. Die Partie im Vonovia-Ruhrstadion wird ebenfalls bei dem öffentlich-rechtlich Sender gezeigt. Anpfiff in der ARD ist um 20:45 Uhr. Genau wie das Spiel am Vorabend kann auch dieses Spiel ohne Anmeldung in der ARD-Mediathek gestreamt werden.

ARD und Sky bieten Live-Stream an

Wer ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender Sky abgeschlossen hat, kann hier alle Spiele parallel zum Free-TV verfolgen. Im Live-Stream sind diese auch über die "Sky Go"-App abrufbar. Für Fußball Fans, die sich nicht länger binden möchten, bietet Sky zudem ein "Supersport-Ticket" an. Für 29,99 Euro kann man damit neben dem DFB-Pokal 30 Tage lang auch die 1. und 2. Bundesliga sowie die englische Premier League verfolgen.

Die Fußball-Plattform "One-Football" bietet in diesem Jahr durch eine Partnerschaft mit Sky zudem eine Pay-Per-View-Option an. Für 3,99 Euro erhält man das Zugangsrecht für den Sky-Stream der ausgewählten Partie. Nach Abpfiff endet die Berechtigung ohne weitere Abo-Fallen.

