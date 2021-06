Nur noch wenige Tage bis zur Fußball-Europameisterschaft, dem ersten großen Turnier seit der WM vor drei Jahren in Russland. Mit diesen Fan-Outfits und Utensilien macht das Mitfiebern doppelt so viel Spaß.

Nein, beim WM-Turnier vor drei Jahren hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Als Titelverteidiger und mit großen Ambitionen angereist, flog das Team von Joachim Löw nach blamablen Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea schon nach der Vorrunde wieder zurück in die Heimat. Doch die enttäuschten Fans sind heiß. Sie haben sich von der Schmach erholt und gehen hoffnungsvoll in die Europameisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli. Fanmeilen und große Fußball-Partys wird es dieses Mal aus bekannten Gründen nicht geben. Doch selbst im Garten, auf der Terrasse oder daheim vorm Fernseher feiert es sich in der passenden Kluft viel besser. Mit welchen Outfits Kind und Kegel das DFB-Team anfeuern können und welche Fanartikel beim Auftaktspiel gegen Frankreich auf keinen Fall fehlen dürfen, lesen Sie im folgenden Artikel.

1. Das DFB-Trikot

Affiliate Link -54% adidas | Kinder DFB-Trikot EM 2021 Jetzt shoppen 31,99 € 69,95 €

Herzstück und Nummer-1-Gadget bei den meisten Fans ist das Trikot des Teams, mit dem man mitfiebert. Vier Sterne prangen auf dem EM-Trikot der DFB-Elf. Das streifige Design ist etwas gewöhnungsbedürftig und doch irgendwie besonders. Erhältlich ist das Shirt aus Climalite für Kinder, aber auch für Papa und Mama. Einen Tick eleganter, nämlich im edlen Schwarz, laufen Jogis Jungs auf, wenn der Gegner in weißen Trikots spielt. Die schicke Alternative zum Standard-Dress gibt es ebenfalls für kleine Fans, sowie für Frauen und Männer.

2. Fan-Shirt

Ähnlich beliebt sind extra für die großen Fußballturniere aufgelegte Fan-T-Shirts wie dieses. Die sind zumeist aus Baumwolle und können auch im Alltag oder Home Office getragen werden. Im Gegensatz zu den Original-Trikots können sich hier auch die ganz Kleinen in Schale schmeißen. Denn Shirts wie dieses Modell sind häufig schon ab Größe 86, also für ein- bis zweijährige Fans, erhältlich.

3. Fan-Set mit Fahne, Sonnenbrille & Co

Wer erinnert sich nicht an die Autokorsi in Schwarz-Rot-Gold, die 2014 nach dem WM-Titel in Brasilien jubelnd und hupend durch Deutschland fuhren. Ob es nach dieser EM ähnlich euphorisch zugeht, wird sich zeigen. Doch Fußball-EM-Partys ohne Flagge, passende Sonnenbrille und der deutschen Version des hawaiianischen Lei? Nein, das wird es auch 2021 nicht geben. Hier gibt's ein 21-teiliges Set, mit allem was das Fan-Herz begehrt.

4. Der offizielle EM-Ball 2021

Affiliate Link -14% adidas Uniforia | Offizieller Ball zur Fußball-EM 2021 Jetzt shoppen 21,50 € 25,00 €

Für das Warm-up bei der privaten EM-Party darf natürlich auch der offizielle Ball zur Fußball-Europameisterschaft nicht fehlen. Uniforia heißt das farbenfrohe Leder, das ab dem 11. Juni möglichst häufig ins Eckige des Gegners soll. Mit der passenden Ballpumpe ist der Spielspaß auf der Wiese hinterm Haus oder im Garten gesichert. Hier ist der Uniforia erhältlich.

