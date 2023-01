DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke sieht den deutschen Fußball im Vergleich mit anderen europäischen Top-Ligen auf einem sehr guten Weg.

Er wünsche sich, "dass wir mal wieder Selbstbewusstsein haben", sagte Watzke beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Offenbach. "Dass wir uns nicht pausenlos erzählen, in der Premier League, da fließt so viel Geld. Ja, und? Wo ist das Problem?" Die Bundesliga stelle aktuell sieben Vereine in den Europapokal-Wettbewerben. "Das ist eine super Bilanz", sagte der Chef von Borussia Dortmund.

Zwar habe die Nationalmannschaft zuletzt enttäuscht. Aber wenn es nur um die nationale Auswahl gehe, verstehe er nicht, woher die Premier League ihr Selbstbewusstsein habe, sagte der 63-Jährige. "Ich glaube, dass wir momentan deutlich besser dastehen als vor zwei, drei Jahren. Auf diesem Weg müssen wir weitermachen, wir müssen unseren eigenen Weg gehen, einen deutschen Weg." Zu diesem gehörten die niedrigsten Eintrittspreise für die Partien und die höchsten Zuschauerzahlen.

Die Liga dürfe nicht das "Rattenrennen" mitmachen, wer noch mehr Geld zahle, sagte Watzke. Mit "Selbstbewusstsein, Haltung und Ehrgeiz könne viel erreicht werden".