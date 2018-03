Entscheidend ist auf dem Platz: Sie gilt als die älteste Fußball-Trainerin der Welt: Maria Angelica Ramos ist 92 Jahre jung, und sie steht noch immer auf dem Platz und trainiert hier in Peru, in der Hauptstadt Lima, Jungen in der schönsten Nebensache der Welt. Frau Ramos bringt hier jede Menge Erfahrung ein - für sie scheint Fußball mit diesen Jungs seit fast fünfzig Jahren DAS Lebenselixier: O-Ton: "Ich bin jetzt hier schon weit über 40 Jahre dabei, und als ich noch in Barranco lebte, hatte ich schon ein Team. Das habe ich dann verlassen müssen, als ich hierher kam. Also kann man sich vorstellen, wie dieser Sport mein Leben geprägt hat. Und es gab dafür kein Geld oder so - es geht mir bis heute darum, den Kindern zu helfen. Zum Beispiel hatte ich auch einen Taubstummen dabei, und auch einen Jungen, der nicht laufen konnte - und jetzt hat der sogar eine Freundin!" Die mehr als rüstige Rentnerin wird von ihren Eleven geachtet - trotz oder vielleicht auch wegen ihrer Strenge: "La Viejita' ist wirklich eine tolle Frau! Sie ist wie eine zweite Mutter für uns. Und wenn sie uns trainiert, dann spricht sie auch mit deftigen Worten zu uns, die ich gar nicht sagen mag. Aber es hilft uns, denn wir sollen ja lernen und verstehen, dass wir stark sein müssen!" Maria Angelica Ramos lebt sonst alleine, hat keine Familie und auch selbst keine Kinder. Deshalb sind die Fußballer hier für sie die Familie. Und sie sagt, sie wolle mit den Kindern weitertrainieren, solange es geht - ein Trainerleben dauert ja manchmal offenbar länger als - 90 Jahre.