Dirk Nowitzki: "Basketballspielen fiel mir leicht, weil meine Familie Basketball gespielt hat. Ich bin mit dem Sport aufgewachsen und meine Größe hat natürlich auch geholfen. Aber ab einem bestimmten Niveau ist jeder ein Talent. Es verlangt harte Arbeit, den Unterschied zu machen, es nachhaltig zu schaffen und relevant und oben zu bleiben. Nichts wird dir geschenkt. Es gibt Konkurrenz. Menschen versuchen, deinen Job zu bekommen. Das ist die Wahrheit."





"Jedes Jahr kommen neue junge Spieler rein und jemand muss gehen. Eine durchschnittliche Karriere in der NBA dauert drei bis dreieinhalb Jahre. Um sich also hervorzuheben, muss man hart arbeiten. In meinen Zwanzigern habe ich im Sommer zwei bis maximal drei Wochen Pause gemacht und danach war ich wieder in der Halle."

Nowitzkis größte Leistungen – seiner Meinung nach

"Wie ich auf der Bühne gesagt habe, liebe ich den Sport. Für mich war es kein Job. Sportler sind in der glücklichen Lage, ihre Hobbys zum Beruf gemacht zu haben und dafür gut bezahlt zu werden. Wir haben sehr viel Glück. Und ich liebe den Wettstreit und gegen die besten Sportler der Welt zu spielen, mein Land international zu vertreten und für Deutschland zu spielen. Bei den Olympischen Spielen 2008 in China durfte ich die deutsche Flagge tragen und das war persönlich eine der größten Leistungen meines Lebens."





Nowitzki über sein Vermächtnis: "Es macht mich sehr emotional"

Moderatorin: "Erkennen Sie überhaupt, wie groß ihr Vermächtnis ist?"

Nowitzki: "Ja, ganz viele Menschen haben mit mir in Dallas oder im Sommer hier darüber gesprochen, was für eine Bedeutung ich für ihre Leben hatte. Sie konnten ihre Probleme vergessen, meine Karriere verfolgen und meine Höhen und Tiefe miterleben. Es macht mich sehr emotional, zu wissen, dass ich um die Welt so viele Menschen berührt habe."

"Ich bin irgendwie froh, dass es vorbei ist. Wir haben drei kleine Kinder. Auf die kann ich jetzt aufpassen und sie ein bisschen veräppeln. Ich bin für die nächste Etappe meines Lebens bereit."