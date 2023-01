von Christian Ewers Patrick Reimer hat mehr als 1000 Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga bestritten. Der 40-Jährige ist derzeit der dienstälteste Profi im Wettbewerb. Nach dieser Saison hört der Stürmer der Nürnberg Ice Tigers auf. Im Interview mit dem stern zieht er Bilanz.

Herr Reimer, Sie spielen Ihre 20. Saison in der Deutschen Eishockey-Liga. Sie haben 1054 Partien absolviert, 390 Tore geschossen und 456 Vorlagen geliefert. Wie viele Knochenbrüche, herausgeschlagene Zähne und andere Verletzungen hat Sie das gekostet?

Eine Schultereckgelenkssprengung, einen Syndesmoseband-Anriss, zwei Außenbandanrisse im Knöchel. Zwei Zähne, von denen die Stümpfe noch stehen und die mittlerweile überkront sind.

Nur zwei Zähne in 20 Jahren? Zum Betreuerstab Ihrer Mannschaft, den Nürnberg Ice Tigers, gehören zwei Zahnärzte.

Ich habe Glück gehabt. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, meinen Körper zu schützen in Zweikämpfen. Außerdem hat sich das Eishockey verändert, es ist nicht mehr so rau wie zu Beginn meiner Karriere.