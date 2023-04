© Frank Gunn / The Canadian Press via AP / DPA

Bei der Eishockey-WM in Kanada läuft es gut für das deutsche Frauenteam: Bei der Partie am Sonntag besiegten sie die Französinnen. Nach aktuellem Stand reicht das, um ins Viertelfinale einzuziehen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada den zweiten Sieg geholt. Gegen Frankreich gewann das Team am Sonntag (Ortszeit) in Brampton mit 3:0. Nicola Eisenschmid hatte mit einem Tor und einer Vorlage großen Anteil an dem wichtigen Erfolg für die Mannschaft von Bundestrainer Thomas Schädler. Zum Auftakt hatte die DEB-Auswahl 6:2 gegen Schweden gewonnen, danach gab es ein 0:3 gegen Finnland. Mit sechs Punkten nach drei Partien ist Deutschland Zweiter der Gruppe B hinter den Finninnen.

Ziel der deutschen Auswahl ist es, zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, um den Abstieg sicher zu vermeiden. Mindestens der dritte Platz in der Gruppe B mit fünf Nationen würde zudem den Einzug ins Viertelfinale bedeuten. Abschließender Gruppengegner ist am Dienstag (17.00 Uhr/MagentaSport) Ungarn.