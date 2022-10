Der FC Barcelona will im Clasico gegen Real Madrid die Tabellenführung verteidigen. Auf der Brust macht Hauptsponsor Spotify Platz für das Emblem des Rappers Drake.

Die Spieler des FC Barcelona werden beim Clásico gegen Real Madrid am Sonntag im Rahmen des Sponsorvertrags mit dem Musikstreamingdienst Spotify in Trikots mit dem Eulen-Emblem des kanadischen Rappers Drake auflaufen. Dies sei Teil der Vereinbarung, bei der es darum gehe, Fußball und Musik zu vereinen, teilte der Club am Freitag auf seiner Internetseite mit. Dass es dabei auch um viel Geld geht, wurde nicht extra erwähnt.

Drakes Emblem sei ausgewählt worden, weil seine Lieder bei Spotify die Rekordmarke von mehr als 50 Milliarden Streams überstiegen hätten. Der mit 1,35 Milliarden Euro hoch verschuldete FC Barcelona ist dringend auf die Sponsor-Zahlungen des schwedischen Unternehmens angewiesen.

Der katalanische Club hatte Spotify im März als Sponsoren gewonnen. Dafür wurde auch das Stadion in Barcelona in "Spotify Camp Nou" umbenannt. Die Herren- und Frauenteams von Barça spielen zudem zunächst bis zum Sommer 2026 mit dem Schriftzug des schwedischen Unternehmens auf dem Trikot.

Sonderaktionen wie die mit Drake werde es nun aber auch häufiger geben, teilte der Club mit. Die finanziellen Konditionen des Sponsorenvertrags wurden zwar nicht bekannt gegeben. Die Zeitung "Mundo Deportivo" und andere Medien berichteten im März aber, dass der Verein für jede einzelne der kommenden vier Spielzeiten 65 bis 70 Millionen Euro bekommen soll.