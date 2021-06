Vor 25 Jahren wurde er selbst Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft. Nach etlichen weiteren Titeln im Verein steht Oliver Kahn schon seit Jahren nicht mehr selbst auf dem Feld – erinnert sich jetzt aber mit einem Foto an die alte Zeit zurück.

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass die deutsche Nationalmannschaft zuletzt die Fußball-Europameisterschaft gewann. Damals wie in diesem Jahr fand das Finale in England statt – am Ende besiegelte das "Golden Goal" von Oliver Bierhoff den Erfolg im Endspiel.

Fußball-Europameisterschaft Dreimal in Folge ein Deutscher und ein Rekordhalter aus Frankreich: Alle EM-Torschützenkönige seit 1960 1 von 15 Zurück Weiter Zurück Weiter EM 1960 in Frankreich (Europameister Sowjetunion)

Viktor Ponedelnik (Sowjetunion, Siegtorschütze zum 2:1 im EM-Finale gegen Jugoslawien, hier rechts im Bild, während eines Spiels gegen Österreich am 4. September 1960), Valentin Iwanow (Sowjetunion), Milan Galic (Jugoslawien), Drazen Jerkovic (Jugoslawien), François Heutte (Frankreich): zwei Tore Mehr

Für den damaligen Ersatztorhüter und heutigen Bayern-Manager Oliver Kahn steht fest: Das soll nicht die einzige Parallele zur EM 1996. Auf Facebook wünscht der langjährige Nationalspieler seinen Nachfolgern daher ein erfolgreiches Ende der EM 2021. Insbesondere den deutschen Bayern-Spielern gibt er mit: "Ich möchte allen beteiligten FC Bayern München-Spielern viel Glück bei UEFA EURO 2020 wünschen. Gebt alles, um das Finale in London zu erreichen!" und schließt mit seinen berühmten Worten "Weiter, immer weiter!"

Oliver Kahn zeigt altes Foto

Emotional ist sein Beitrag auf Facebook auch aus einem anderen Grund: Dass er einen seiner ersten großen Titel auch heute nicht vergessen hat, beweist er gleich mit einem Foto, dass er ganz tief aus der Erinnerungskiste herausgekramt hat. Sein "Erinnerungsstück an die EM 1996": Eine alte Sammelkarte, die ihn als jungen, aber ganz offensichtlich schon damals extrem fokussierten und ehrgeizigen Spieler im Dress der Nationalmannschaft zeigt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Facebook integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Reaktionen auf seinen Post zur EM 2021

Seine Fans freuen sich ganz offensichtlich über diese besondere Erinnerung. Sein Post sammelte schon weit über 50.000 Likes und auch in den Kommentaren sind die Reaktionen überwiegend positiv. Ein Facebook-Nutzer verrät: "Ich habe das Bild seitdem über meinem Bett. Du bist mein Lieblings-Sportler!", ein anderer erinnert sich zurück: "Du warst besser als Köpke, hättest das Turnier starten sollen!"

Kritik gibt es aber auch daran, dass er explizit nur die Bayern-Spieler anspricht: "Ich hätte gedacht, dass du allen Spielern ein gutes Turnier wünschst. Warum nur den Bayern-Spielern?"