von Moritz Herrmann Ein noch namenloser Bär wird Symboltier der EM 2024 im eigenen Land. Seine anlasslose Fröhlichkeit will so gar nicht zum Zustand der Nationalmannschaft passen. Aber man ist ja schon froh, dass er eine Hose trägt. Eine Stilkritik.

Die Arenasitze waren schon arg geleert, die Fans im Zorn nach Hause gegangen, da stand das neue Maskottchen der EM verloren an der Seitenlinie und griff sich an seinen Kopf. Es wollte wohl dessen Sitz richten, so ein Maskottchenkopf wiegt schließlich schwer und der hier ganz besonders, aber weil die Arme nur bis an den Mund reichten, sah es so aus, als versuche sich der Bär das Lachen aus dem Gesicht zu zerren und wenigstens einmal an diesem Abend eine Miene zu machen, die der generellen Untergangsstimmung der Fußballnation entsprach. Es gelang nicht. Wie ja sowieso gar nichts gelang in Gelsenkirchen.