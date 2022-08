Sehen Sie im Video: Emotionaler Abschied aus München – Lewandowskis Frau postet intime Familienaufnahmen.

















Emotionale Szenen eines Fußballers.





Robert Lewandowski wechselt nach Spanien.





Ab der kommenden Saison spielt der Stürmer beim FC Barcelona –





und kehrt damit dem FC Bayern München den Rücken zu.





Acht Jahre spielte der polnische Nationalspieler beim deutschen Rekordmeister.





Jetzt heißt es Abschied nehmen von München.



Das scheint auch seiner Frau Anna Lewandowska nicht ganz leicht zu fallen.





Auf Instagram teilt die ehemalige Kampfsportlerin ein emotionales Video über die Zeit in München.





Zu sehen sind nicht nur Fußballmomente, sondern auch seltene Einblicke aus dem Familienleben.





Anna Lewandowska bedankt sich für die schöne Zeit in Bayern: „Huge thanks to all our friends from Munich! This place will stay in our hearts forever! – Ein großes Dankeschön an alle unsere Freunde aus München! Dieser Ort wird für immer in unseren Herzen bleiben!”





Trotz Abschied wird Familie Lewandowski ihre Wahlheimat München wohl noch lange in guter Erinnerung behalten.

















