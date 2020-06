Ein schwerbehinderter Neunjähriger hat im englischen Sheffield einen Marathon bewältigt und damit eine erhebliche Spendensumme eingesammelt. Am Sonntag vollendete Tobias Weller, der unter einer Zerebralparese leidet, die Strecke von 42 Kilometern mit seiner Gehhilfe, wie mehrere englische Fernsehsender berichteten. Eine Zerebralparese ist eine Gehirnstörung, die mit erheblichen Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit einhergeht.

Weller lief die Strecke in 70 Tagen

Mit der Herausforderung des Marathons hatte der Junge, der laut der BBC ohne Hilfe nicht stehen oder laufen kann, einen Tag vor dem Corona-Lockdown in Großbritannien begonnen. In den vergangenen 70 Tagen bewältigte er immer wieder kleine Teilstrecken in seiner Wohngegend. "Als wir den Marathon anfingen, legte er 50 Meter am Tag zurück und jetzt schafft er 750 Meter", sagte seine Mutter Ruth Garbutt dem Sender Sky.

Für die finale Strecke sperrte die Polizei eine Straße nahe seines Hauses, wo Weller unter dem Klatschen und Jubel von Nachbarn und weiteren Unterstützern das Zielband durchlief. Mit dem Marathon wollte er Spenden für seine Schule und Sheffields Kinderkrankenhaus sammeln. Aus den ursprünglich erhofften 500 Pfund wurden am Ende laut BBC 46.000 Pfund (57.650 Euro).