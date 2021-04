Sehen Sie im Video: Manchester, Chelsea, Liverpool: Englische Top-Teams ziehen sich aus Super League zurück.









Nach heftigen Protesten von Verbänden, Fans, aber auch Spielern, Trainern und der Politik steigen Englands Spitzenvereine aus dem europäischen Fußball-"Super League" - Projekt aus. Nach Manchester City bestätigten auch Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur und Chelsea ihren Rückzug. "In Anbetracht der aktuellen Umstände werden wir die am besten geeigneten Schritte zur Neugestaltung des Projekts überdenken, immer mit dem Ziel vor Augen, den Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten und gleichzeitig die Solidaritätszahlungen für die gesamte Fußballgemeinschaft zu verbessern", erklärte die Super League in der Nacht zum Mittwoch nach dem Ausstieg der englischen Klubs. Die verbleibenden Vereine sind Real Madrid, Atletico Madrid und Barcelona sowie Inter Mailand, AC Mailand und Juventus Turin . Spanischen Medienberichten zufolge ist auch die Teilnahme des FC Barcelona fraglich: Der hoch verschuldete Klub will vorher seine Mitglieder befragen. Auch Inter Mailand bereite laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA seinen Absprung vor. "Das Super-League-Projekt in seiner jetzigen Form ist für Inter nicht mehr von Interesse", zitiert ANSA eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus Vereinskreisen. Die Superliga sollte mit ursprünglich zwölf Spitzenklubs aus England, Spanien und Italien der "Champions League" des europäischen Fußballverbands UEFA Konkurrenz machen. Nun steht sie nicht einmal 48 Stunden nach ihrer Gründung vor dem Aus.

